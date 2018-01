Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Fed-Chefin Janet Yellen leitet am Mittwoch ihre letzte Ratssitzung. Eine Zinsänderung steht nicht an. Zudem dürfte es nur minimale Änderung in der Kommunikation geben. Gemäß ihren Projektionen peilt die Fed in diesem Jahr drei Zinserhöhungen an, für 2019 und 2020 sind je zwei Erhöhungen in Aussicht gestellt. Nur größere Überraschungen bei Wachstum und Inflation dürften die Federal Reserve von diesem Kurs abbringen. Allerdings haben sich zuletzt einige Ratsmitglieder zu Wort gemeldet, die sich auch vier Zinserhöhungen in diesem Jahr vorstellen können. Am 5. Februar übernimmt Yellens Nachfolger Jerome Powell den Chefsessel.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Donald Trump hat sich in einer Ansprache vor dem Kongress als überparteilicher Konsensstifter in Szene zu setzen versucht. In seiner ersten Rede zur Lage der Nation rief er Republikaner und Demokraten am Dienstagabend (Ortszeit) auf, ihre "Differenzen beiseite zu legen" und mit ihm zusammen unter anderem an der Einwanderungsreform und einem Mammutprogramm zur Modernisierung der Infrastruktur zu arbeiten. Die von ihm durchgesetzte Steuerreform bezeichnete Trump als historische Errungenschaft. Konkret forderte Trump einen parteiübergreifenden Konsens über das Infrastrukurprogramm. Ferner warb er für seinen Vorschlag zur Einwanderungsreform. Er sieht die Legalisierung von 1,8 Millionen jungen Einwanderern vor, die als Kinder illegal ins Land gekommen waren und als "Dreamer" bezeichnet werden. Zugleich verlangt Trump aber vom Kongress 25 Milliarden Dollar für sein Prestigeprojekt einer Mauer an der mexikanischen Grenze. Auch will er den Familiennachzug drastisch beschränken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

INFINEON

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1Q17/18 ggVj Zahl 1Q16/17 Gesamtumsatz 1.784 +8% 9 1.645 Segmentergebnis 265 +8% 4 246 Ergebnis nach Steuern/Dritten 191 +19% 5 161 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 221 +13% 4 196 Ergebnis je Aktie 0,17 +21% 4 0,14 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,18 +6% 8 0,17 Umsatz Automotive 762 +8% 6 705 Umsatz Industrial Power Control 305 +15% 6 264 Umsatz Power Management & Multimarket 544 +9% 7 497 Umsatz Chip Card & Security 171 -2% 6 174 Ergebnis Automotive 105 -8% 5 114 Ergebnis Industrial Power Control 43 +81% 5 24 Ergebnis Power Management & Multimarket 98 +21% 5 81 Ergebnis Chip Card & Security 25 -14% 5 29

QIAGEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 392 +7% 18 367 Operatives Ergebnis bereinigt 116 +3% 15 113 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt k.A. -- -- 39 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,41 +5% 18 0,39

Weitere Termine:

06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 4Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q

07:00 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q

07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 4Q

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

17:45 FR/Unibail-Rodamco SE, Jahresergebnis

22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q

22:08 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

Im Tagesverlauf:

- DE/Isra Vision Systems AG, ausführliches Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Wacker Chemie, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Dezember und Gesamtjahr 2017 Dezember saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 09:55 Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -16.000 gg Vm zuvor: -29.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,5% zuvor: 5,5% -FR 08:45 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj -AT 09:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Januar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj -EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Januar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,3% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,7% zuvor: 8,7% -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +193.000 Stellen zuvor: +250.000 Stellen 14:30 Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 63,5 zuvor: 67,6 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,25% bis 1,50% zuvor: 1,25% bis 1,50%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2023 im Volumen von 4,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.827,80 0,12 Nikkei-225 23.098,29 -0,83 Schanghai-Composite 3.466,11 -0,63 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.197,71 -0,95 DAX-Future 13.197,00 -0,78 XDAX 13.201,18 -0,79 MDAX 26.706,18 -0,96 TecDAX 2.638,67 -1,30 EuroStoxx50 3.606,75 -1,00 Stoxx50 3.222,82 -0,95 Dow-Jones 26.076,89 -1,37 S&P-500-Index 2.822,43 -1,09 Nasdaq-Comp. 7.402,48 -0,86 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,83% -15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der Rücksetzer an den europäischen Börsen wird am Mittwoch voraussichtlich schon wieder beendet oder zumindest unterbrochen. "Die Stimmung dreht schon wieder", sagt ein Händler. Gestützt wird diese von den Vorlagen der asiatischen Börsen, die sich der Talfahrt in New York widersetzen und überwiegend behauptet notieren. Star des Tages sind Samsung mit einem Plus von zeitweise gut 5 Prozent nach Rekordergebnissen und mit einem Aktiensplit. "Hilfreich ist auch die Politik der Bank of Japan", sagt ein Marktteilnehmer. Sie habe ihre Wertpapierkäufe überraschend hochgefahren. "Endgültig gestellt werden die Weichen erst von den Ergebnissen der Fed-Sitzung", ergänzt der Teilnehmer. Zwar wird die nächste Zinserhöhung erst im März erwartet. In den letzten Tagen hatten jedoch Spekulationen über eine schärfere verbale Einstellung von Fed-Chefin Janet Yellen auf ihrer letzten Sitzung an den Märkten auf die Kurse gedrückt. Für Impulse könnten auch die Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone, der ADP-Arbeitsmarktbericht als Vorläufer des großen Arbeitsmarktberichts am Freitag und der Einkaufsmanagerindex aus Chicago sorgen. Daneben macht die Berichtssaison die Musik in Europa.

Rückblick: Händler sprachen von einer Fortsetzung der Konsolidierung. Zusätzlich belastete eine schwacher Start an der Wall Street. Unter Druck standen die Gewinner der vergangenen Wochen wie die Rohstoff- und die Autotitel, aber auch weiter zinssensitive Branchen wie Versorger und Immobilien. Zwar gaben die Kurse am Rentenmarkt nach dem sehr schwachen Montag nicht weiter nach, vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch agierten die Anleger aber vorsichtig. Auch der wieder anziehende Euro drückte auf die Kurse. Bei den Rohstoffwerten sprachen Händler von einer Gegenbewegung, nachdem die Branchentitel zuletzt besonders gut abgeschnitten hatten. Der Branchen-Index im Stoxx fiel um 1,8 Prozent. Salzgitter verloren 4,1 Prozent. Zwar schlugen die 2017er Zahlen die Erwartungen leicht, Händler sprechen aber von Gewinnmitnahmen, weil der Ausblick kein nennenswertes Steigerungspotenzial mehr sehe. Während Philips auf der Umsatzseite im vierten Quartal überzeugen konnte, verfehlte das EBITDA die Markterwartung knapp. Philips gaben um 3,7 Prozent nach. Swatch verteuerten sich nach guten Zahlen um 5,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

