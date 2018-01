DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Fed-Chefin Janet Yellen leitet am Mittwoch ihre letzte Ratssitzung. Eine Zinsänderung steht nicht an. Zudem dürfte es nur minimale Änderung in der Kommunikation geben. Gemäß ihren Projektionen peilt die Fed in diesem Jahr drei Zinserhöhungen an, für 2019 und 2020 sind je zwei Erhöhungen in Aussicht gestellt. Nur größere Überraschungen bei Wachstum und Inflation dürften die Federal Reserve von diesem Kurs abbringen. Allerdings haben sich zuletzt einige Ratsmitglieder zu Wort gemeldet, die sich auch vier Zinserhöhungen in diesem Jahr vorstellen können. Am 5. Februar übernimmt Yellens Nachfolger Jerome Powell den Chefsessel.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Donald Trump hat sich in einer Ansprache vor dem Kongress als überparteilicher Konsensstifter in Szene zu setzen versucht. In seiner ersten Rede zur Lage der Nation rief er Republikaner und Demokraten am Dienstagabend (Ortszeit) auf, ihre "Differenzen beiseite zu legen" und mit ihm zusammen unter anderem an der Einwanderungsreform und einem Mammutprogramm zur Modernisierung der Infrastruktur zu arbeiten. Die von ihm durchgesetzte Steuerreform bezeichnete Trump als historische Errungenschaft. Konkret forderte Trump einen parteiübergreifenden Konsens über das Infrastrukurprogramm. Ferner warb er für seinen Vorschlag zur Einwanderungsreform. Er sieht die Legalisierung von 1,8 Millionen jungen Einwanderern vor, die als Kinder illegal ins Land gekommen waren und als "Dreamer" bezeichnet werden. Zugleich verlangt Trump aber vom Kongress 25 Milliarden Dollar für sein Prestigeprojekt einer Mauer an der mexikanischen Grenze. Auch will er den Familiennachzug drastisch beschränken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

INFINEON

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1Q17/18 ggVj Zahl 1Q16/17 Gesamtumsatz 1.784 +8% 9 1.645 Segmentergebnis 265 +8% 4 246 Ergebnis nach Steuern/Dritten 191 +19% 5 161 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 221 +13% 4 196 Ergebnis je Aktie 0,17 +21% 4 0,14 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,18 +6% 8 0,17 Umsatz Automotive 762 +8% 6 705 Umsatz Industrial Power Control 305 +15% 6 264 Umsatz Power Management & Multimarket 544 +9% 7 497 Umsatz Chip Card & Security 171 -2% 6 174 Ergebnis Automotive 105 -8% 5 114 Ergebnis Industrial Power Control 43 +81% 5 24 Ergebnis Power Management & Multimarket 98 +21% 5 81 Ergebnis Chip Card & Security 25 -14% 5 29

QIAGEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 392 +7% 18 367 Operatives Ergebnis bereinigt 116 +3% 15 113 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt k.A. -- -- 39 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,41 +5% 18 0,39

Weitere Termine:

06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 4Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q

07:00 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q

07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 4Q

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

17:45 FR/Unibail-Rodamco SE, Jahresergebnis

22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q

22:08 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

Im Tagesverlauf:

- DE/Isra Vision Systems AG, ausführliches Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Wacker Chemie, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Dezember und Gesamtjahr 2017 Dezember saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 09:55 Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -16.000 gg Vm zuvor: -29.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,5% zuvor: 5,5% -FR 08:45 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj -AT 09:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Januar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj -EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Januar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,3% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,7% zuvor: 8,7% -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +193.000 Stellen zuvor: +250.000 Stellen 14:30 Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 63,5 zuvor: 67,6 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,25% bis 1,50% zuvor: 1,25% bis 1,50%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2023 im Volumen von 4,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.827,80 0,12 Nikkei-225 23.098,29 -0,83 Schanghai-Composite 3.466,11 -0,63 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.197,71 -0,95 DAX-Future 13.197,00 -0,78 XDAX 13.201,18 -0,79 MDAX 26.706,18 -0,96 TecDAX 2.638,67 -1,30 EuroStoxx50 3.606,75 -1,00 Stoxx50 3.222,82 -0,95 Dow-Jones 26.076,89 -1,37 S&P-500-Index 2.822,43 -1,09 Nasdaq-Comp. 7.402,48 -0,86 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,83% -15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der Rücksetzer an den europäischen Börsen wird am Mittwoch voraussichtlich schon wieder beendet oder zumindest unterbrochen. "Die Stimmung dreht schon wieder", sagt ein Händler. Gestützt wird diese von den Vorlagen der asiatischen Börsen, die sich der Talfahrt in New York widersetzen und überwiegend behauptet notieren. Star des Tages sind Samsung mit einem Plus von zeitweise gut 5 Prozent nach Rekordergebnissen und mit einem Aktiensplit. "Hilfreich ist auch die Politik der Bank of Japan", sagt ein Marktteilnehmer. Sie habe ihre Wertpapierkäufe überraschend hochgefahren. "Endgültig gestellt werden die Weichen erst von den Ergebnissen der Fed-Sitzung", ergänzt der Teilnehmer. Zwar wird die nächste Zinserhöhung erst im März erwartet. In den letzten Tagen hatten jedoch Spekulationen über eine schärfere verbale Einstellung von Fed-Chefin Janet Yellen auf ihrer letzten Sitzung an den Märkten auf die Kurse gedrückt. Für Impulse könnten auch die Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone, der ADP-Arbeitsmarktbericht als Vorläufer des großen Arbeitsmarktberichts am Freitag und der Einkaufsmanagerindex aus Chicago sorgen. Daneben macht die Berichtssaison die Musik in Europa.

Rückblick: Händler sprachen von einer Fortsetzung der Konsolidierung. Zusätzlich belastete eine schwacher Start an der Wall Street. Unter Druck standen die Gewinner der vergangenen Wochen wie die Rohstoff- und die Autotitel, aber auch weiter zinssensitive Branchen wie Versorger und Immobilien. Zwar gaben die Kurse am Rentenmarkt nach dem sehr schwachen Montag nicht weiter nach, vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch agierten die Anleger aber vorsichtig. Auch der wieder anziehende Euro drückte auf die Kurse. Bei den Rohstoffwerten sprachen Händler von einer Gegenbewegung, nachdem die Branchentitel zuletzt besonders gut abgeschnitten hatten. Der Branchen-Index im Stoxx fiel um 1,8 Prozent. Salzgitter verloren 4,1 Prozent. Zwar schlugen die 2017er Zahlen die Erwartungen leicht, Händler sprechen aber von Gewinnmitnahmen, weil der Ausblick kein nennenswertes Steigerungspotenzial mehr sehe. Während Philips auf der Umsatzseite im vierten Quartal überzeugen konnte, verfehlte das EBITDA die Markterwartung knapp. Philips gaben um 3,7 Prozent nach. Swatch verteuerten sich nach guten Zahlen um 5,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Im DAX fielen Deutsche Bank um 4,5 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf charttechnisch orientierte Verkäufe, aber auch auf Berichte über Liquiditätsprobleme beim chinesischen Großaktionär HNA. Da die Lage recht unübersichtlich sei und ein möglicher Aktienüberhang drohe hielten sich die Anleger bei der Deutschen Bank zunächst zurück. Ähnlich stark fielen im DAX nur RWE mit einem Minus von 3,7 Prozent. Das US-Brokerhaus Jefferies hatte die Kaufempfehlung auf "Halten" gesenkt. SAP reagierten volatil auf die Zahlen für das vierte Quartal. Nach Einschätzung der DZ Bank sind diese insgesamt unter den Erwartungen ausgefallen, besser sei allerdings der Ausblick. SAP schlossen 2,1 Prozent im Minus. Positiv wurde der Kundenzuwachs bei Hellofresh aufgenommen. Hellofresh gewannen 5,2 Prozent. FMC stiegen um 0,6 Prozent auf 92,94 Euro und markierten neue Rekordstände. Steinhoff knickten um 8,5 Prozent ein. Hier drückte die Nachricht auf den ohnehin schon zertrümmerten Kurs, dass das Unternehmen die Bilanz für das am 30. September zu Ende gegangene Geschäftsjahr nicht wie geplant am Mittwoch vorlegen wird.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX unv. - Jost unter Druck

Laut einem Händler hat die Musik bei den Nebenwerten gespielt. Nachrichten habe es aber nur zu Jost Werke gegeben. Nach einer Aktienplatzierung wurden die Titel des Lkw-Zulieferers 5,5 Prozent tiefer als zum Xetra-Schluss gestellt. Der Finanzinvestor Cinven soll rund 3,0 Millionen Papiere zum Preis zwischen 38 und 40 Euro je Stück platziert haben. Dieser Preis lag zwischen 10,6 und 5,9 Prozent unter Xetra-Schlusskurs.

USA / WALL STREET

Schwach - Belastet von heftigen Verlusten im Energie- bzw. Gesundheitssektor hat die Wall Street den höchsten Tagesverlust seit acht Monaten verbucht. Die beiden Branchenindizes verloren 2,0 bzw. 2,2 Prozent. Der Volatilitätsindex, auch als "Angstbarometer" bekannt, kletterte auf den höchsten Stand seit fünf Monaten. Erneut bremsend wirkte der jüngst beschleunigte Anstieg bei den Anleihezinsen. Mit Blick auf die Daten des Tages schienen Sorgen vor einer anziehenden Inflation und im Gefolge auch der Zinsen nicht unbegründet zu sein. Denn die Hauspreise waren im November deutlicher als erwartet geklettert und die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich im Januar stärker aufgehellt als vorhergesehen. Keine Unterstützung für Aktien bot der wieder nachgebende Dollar. Die Dow-Verluste gingen zu guten Stücken auf die Kappe von Unitedhealth und Pfizer. Die Titel von Unitedhealth büßten 4,4 Prozent ein, Pfizer 3,1 Prozent. Beide Werte litten wie andere Aktien aus dem Gesundheitssektor darunter, dass Amazon, Berkshire und JP Morgan im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens die explodierenden Gesundheitsvorsorgekosten senken wollen. Überzeugende Quartalszahlen von Pfizer spielten daher keine Rolle. McDonald's hat wegen eines negativen Bilanzeffekts infolge der US-Steuerreform deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Der Kurs gab um 3,0 Prozent nach. Alphabet zeigten sich leichter und bewiesen damit relative Stärke. Die Tochter Waymo will ihre Flotte selbstfahrender Autos deutlich ausbauen.Die Notierungen bei den längeren Laufzeiten fielen weiter. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte um 3 Basispunkte auf 2,72 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 18:08 EUR/USD 1,2440 +0,3% 1,2405 1,2398 EUR/JPY 135,21 +0,2% 134,93 134,92 EUR/CHF 1,1601 +0,1% 1,1592 1,1589 GBP/EUR 1,1410 +0,0% 1,1406 1,1399 USD/JPY 108,68 -0,1% 108,77 108,83 GBP/USD 1,4195 +0,3% 1,4152 1,4134 Bitcoin BTC/USD 9.898,73 -2,3% 10.132,99 10.364,72

Der Euro stieg nach erneut robusten Wachstumsdaten aus der Eurozone bis auf das Tageshoch von 1,2454 Dollar nach Wechselkursen klar unter der Marke von 1,24 am Vorabend. Zuletzt kam die Gemeinschaftswährung auf 1,2398 zurück. Am Morgen springt der Euro wieder über die Marke von 1,24 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,92 64,5 -0,9% -0,58 +5,8% Brent/ICE 68,52 69,02 -0,7% -0,50 +2,9%

Brent gab um 0,6 Prozent auf 69,02 Dollar je Barrel nach, WTI um 1,6 Prozent auf 64,50 Dollar. Am Handel wurde vor allem auf die steigende US-Förderung verwiesen. Die US-Ölförderung kann laut Internationaler Energie-Agentur diejenige von Saudi-Arabien überflügeln und 2018 über 10 Millionen Fass täglich erreichen, dies wäre mehr als das Hoch von 1970. Auch in Kanada steige die Schieferölgewinnung und in Brasilien die Tiefseeölproduktion, hieß es. Im asiatischen Handel geht es für die Ölpreise weiter nach unten. Das API hat am Vorabend laut Kreisen von einem Lageraufbau bei Erdöl in den USA in der Woche zum 26. Januar berichtet. Am Mittwoch werden die offiziellen Vorratsdaten der Regierung veröffentlicht. Im Handel werden die Daten als Beleg für eine steigende US-Förderung gesehen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.343,49 1.338,59 +0,4% +4,91 +3,1% Silber (Spot) 17,22 17,14 +0,5% +0,08 +1,7% Platin (Spot) 1.004,05 997,00 +0,7% +7,05 +8,0%

Die steigenden Renditen und die positiven Konjunkturdaten belasteten den Goldpreis, auch wenn der schwache Dollar die Bewegung bremste. Die Feinunze verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 1.337 Dollar, nachdem sie anfänglich noch höher gehandelt worden war. Es war der dritte Tagesverlust in Folge.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Die Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe der Volksrepublik China sind im Januar den zweiten Monaten in Folge gesunken. Das deutet darauf hin, dass sich das Wachstum in dem Sektor verlangsamt und passt in die Reihe jüngster Anzeichen einer Abschwächung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank im vergangenen Monat auf 51,3 von 51,6 im Dezember, wie die Statistikbehörde mitteilte. Das war weniger als die Ökonomen im Median mit 51,5 erwartet hatten.

BANK OF JAPAN

Bei der Ratssitzung der japanischen Notenbank im Januar sprachen einige Mitglieder erneut von einer möglichen Überprüfung der aktuellen Geldpolitik. Der Rat sieht den aktuellen Kurs einer ultralockeren Geldpolitik aber immer noch als angemessen an, wie aus dem Protokoll der Sitzung vom 22. und 23. Januar hervorgeht. Derzeit gibt es Spekulationen, nach denen die Bank of Japan (BoJ) die Erhöhung der Zinsen in diesem Jahr vorbereitet. Mehrere Zentralbanken weltweit - angeführt von der Federal Reserve - sind derzeit auf Kurs, ihre ultralockere Politik zu beenden.

FINANZPOLITIK EUROPA

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich skeptisch zu Verbriefungen gebündelter Eurozone-Staatsanleihen (SBBS - Sovereign bond-backed securities) geäußert, die eine EU-Arbeitsgruppe am Vortag für möglich erklärt hatte. "Verbriefungen durch SBBS sind kein Ersatz für eine angemessene regulatorische Behandlung von Staatsanleihen, für die wir uns weiterhin einsetzen", erklärte BMF-Sprecher Dennis Kolberg.

METALLINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Der norddeutsche Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie, Nordmetall, will am Mittwoch Klage gegen die Warnstreiks der Gewerkschaft IG Metall einlegen. Das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main soll die "Rechtswidrigkeit" der 24-Stunden-Warnstreiks feststellen. Die Arbeitgeber halten demnach die von der Gewerkschaft geforderte zeitweise Arbeitszeitreduzierung bei teilweisem Lohnausgleich für eine "massive Diskriminierung" der Beschäftigten, die schon heute in Teilzeit arbeiten.

SIEMENS

Siemens hat zum Auftakt seines neuen Geschäftsjahres wie erwartet operativ Federn lassen müssen, sieht seine Jahresziele aber nicht in Gefahr. Hohe Auftragseingänge deuten auf deutliches Wachstum in der Zukunft hin. In den Monaten Oktober bis Dezember sank das Ergebnis des industriellen Geschäfts um 14 Prozent auf gut 2,2 Milliarden Euro, wie der Technologiekonzern mitteilte. Damit übertraf Siemens die Erwartungen der Analysten. Die viel beachtete Umsatzrendite erreichte mit 11,0 Prozent bereits den Zielkorridor von 11 bis 12 Prozent. Verantwortlich für den Gewinnrückgang war ein massiver Einbruch im Kraftwerksgeschäft sowie ein etwas schwächeres Abschneiden bei der vor dem Börsengang stehenden Medizintechnik. Dies konnte von einer starken Verbesserung im Zuggeschäft nicht aufgefangen werden.

SARTORIUS

hat für das Gesamtjahr 2017 folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG Gj Gj17 ggVj Gj17 ggVj Gj16 Umsatz 1.405 +8,0% 1.408 +8,3% 1.300 EBITDA underlying 353 +8,5% 351 +7,9% 325 Ergebnis nach Steuern 144 +9% 141 +6% 133 Ergebnis je Vorzugsaktie 2,11 +9% 1,95 +1% 1,94 Dividende je Aktie k.A. -- 0,53 +15% 0,46

AT&S

Der Leiterplattenhersteller AT&S ist nach den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres 2017/18 noch etwas zuversichtlicher mit Blick auf die Margenentwicklung im gesamten Geschäftsjahr geworden.

ELECTROLUX

Der Haushaltsgerätehersteller Electrolux will in Nordamerika stärker wachsen und wird dafür rund 500 Millionen US-Dollar in seine Fertigungsstätten in den USA investieren.

AMD

Der Halbleiterkonzern Advanced Micro Devices Inc (AMD) hat im Schlussquartal 2017 die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auch der Ausblick überraschte positiv und schlug die Markterwartungen.

SAMSUNG

Samsung Electronics hat im vierten Quartal von der robusten Nachfrage nach Speicherchips profitiert. Der südkoreanische Konzern erzielte das dritte Quartal in Folge Rekordergebnisse. Allerdings fiel der operative Gewinn im Smartphone-Geschäft. Samsung stimmte zudem einem Aktiensplit im Verhältnis 50 zu 1 zu und reagierte damit auf Befürchtungen, wonach der hohe Preis für die Aktien eine Hürde für potenzielle Investoren darstelle.

