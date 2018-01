Das von Veramaris entwickelte Algenöl ermöglicht erstmals die Herstellung der Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA für die Tierernährung ohne Einsatz von Fischöl aus Wildfisch. DSM und Evonik hatten ihre Absicht, dieses Gemeinschaftsunternehmen zu gründen, bereits im März 2017 bekanntgegeben. Inzwischen liegen alle dafür benötigten behördlichen Genehmigungen vor.

Der Bau einer Produktionsanlage am Evonik-Standort in Blair (Nebraska, USA) hat bereits begonnen und kommt planmäßig voran. Das Investment liegt bei rund 200 Millionen US-Dollar. Kommerzielle Mengen des Algenöls, das besonders reich an den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA ist, sollen ab 2019 verfügbar sein. Kleinere Mengen für Pilotversuche zur Marktentwicklung sind bereits erhältlich. Die jährliche Produktionskapazität wird anfangs etwa 15 % der aktuellen Jahresnachfrage ...

