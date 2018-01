DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Samsung Electronics hat im vierten Quartal von der robusten Nachfrage nach Speicherchips profitiert. Der südkoreanische Konzern erzielte das dritte Quartal in Folge Rekordergebnisse. Allerdings fiel der operative Gewinn im Smartphone-Geschäft.

Der Konzerngewinn stieg im vierten Quartal um 42 Prozent auf 12,3 Billionen südkoreanische Won, umgerechnet 9,3 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte auf 66 Billionen von 53,3 Billionen Won. Der operative Gewinn kletterte auf das Rekordhoch von 15,15 Billionen Won.

Samsung stimmte zudem einem Aktiensplit im Verhältnis 1:50 zu und reagierte damit auf Befürchtungen, wonach der hohe Preis für die Aktien eine Hürde für potenzielle Investoren darstelle. Die Aktie stieg in Seoul zeitweise um gut 5 Prozent, zum Schluss blieb ein Plus von 1 Prozent. Sie hat über das vergangene Jahr um 26 Prozent zugelegt.

Der Smartphone-Absatz des Konzerns sank im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal. Der operative Gewinn der Sparte ging leicht auf 2,42 Billionen von 2,5 Billionen Won im Vorjahreszeitraum zurück. Samsung verwies auf höhere Marketing-Kosten.

Von Premium-Smartphones wie dem iPhone-Konkurrenten Galaxy Note 8 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben jedoch mehr verkauft. Sowohl das Galaxy Note 8 als auch das Apple-Konkurrenzprodukt iPhone X haben die Smartphone-Preise über die Schwelle von 1.000 US-Dollar gehievt. Sie loten damit aus, ob die Kunden bereit sind, so viel Geld für die neuesten technischen Finessen auszugeben. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass Apple die Produktion des iPhone X wegen einer unerwartet schwachen Nachfrage herunterfahren wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q

22:08 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +193.000 Stellen zuvor: +250.000 Stellen 14:30 Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 63,5 zuvor: 67,6 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,25% bis 1,50% zuvor: 1,25% bis 1,50%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.828,90 +0,16% Nikkei-225 23.098,29 -0,83% Hang-Seng-Index 32.628,66 +0,07% Kospi 2.520,26 -1,85% Shanghai-Composite 3.473,74 -0,41% S&P/ASX 200 6.037,70 +0,25%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte zeigen die Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz. Die mit Spannung erwartete Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation hat kaum Einfluss auf das Börsengeschehen. Die Rede sei nicht dazu angetan, Verwerfungen an den Finanzmärkten auszulösen, sagt Rob Carnell, Leiter des Asien-Research der Bank ING. Trump habe sich mit Kritik an Russland und China zurückgehalten, aber auch wenig Details zu den geplanten Infrastrukturausgaben genannt. Letztere hätten womöglich die ohnehin schon gestiegenen Anleiherenditen noch weiter nach oben getrieben, meint Carnell. Angeführt werden die Märkte der Region von der Börse in Seoul. . Zu verdanken ist dies dem Schwergewicht Samsung, das um 3,5 Prozent zulegt. Der weltgrößte Smartphone-Hersteller hat das dritte Quartal in Folge einen Rekordgewinn eingefahren. Außerdem plant Samsung einen Aktiensplit im Verhältnis 1:50. In Tokio profitiert die Börse nicht davon, dass die Anleiherenditen etwas gefallen sind, nachdem die Bank of Japan angekündigt hat, bei ihrem nächsten Anleihekauf ein größeres Volumen von Anleihen mit Restlaufzeiten von drei bis fünf Jahren zu kaufen. Die Volumina kurz- und längerlaufender Titel sollen unverändert bleiben. Bemühungen von Notenbankgouverneur Haruhiko Kuroda bei einem Auftritt vor einem Parlamentsausschuss, Spekulationen auf eine baldige Straffung der Geldpolitik zu zerstreuen, verpuffen ebenfalls. Auf der Börse in Schanghai lasten enttäuschende Konjunkturdaten: Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank im Januar stärker als erwartet, blieb aber über der Expansionsschwelle.

US-NACHBÖRSE

Advanced Micro Devices (AMD) haben sich am Dienstag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com volatil gezeigt, nachdem der Chiphersteller für 2017 einen Gewinn ausgewiesen hatte - den ersten Jahresgewinn seit 2011 (siehe unten). Die Aktie gab bei sehr lebhaften Umsätzen zeitweise um etwa 5 Prozent nach, erholte sich dann und notierte schließlich 0,6 Prozent höher. Für Xerox ging es um 4,7 Prozent nach oben. Der Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an die japanische Fujifilm stehe kurz vor dem Abschluss und könnte schon am Mittwoch bekanntgegeben werden, berichtet das Wall Street Journal.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.076,89 -1,37 -362,59 5,49 S&P-500 2.822,43 -1,09 -31,10 5,57 Nasdaq-Comp. 7.402,48 -0,86 -64,02 7,23 Nasdaq-100 6.930,73 -0,82 -57,59 8,35 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 913 Mio 827 Mio Gewinner 586 557 Verlierer 2.420 2.467 Unverändert 72 61

Schwach - Belastet von heftigen Verlusten im Energie- bzw. Gesundheitssektor hat die Wall Street den höchsten Tagesverlust seit acht Monaten verbucht. Die beiden Branchenindizes verloren 2,0 bzw. 2,2 Prozent. Der Volatilitätsindex, auch als "Angstbarometer" bekannt, kletterte auf den höchsten Stand seit fünf Monaten. Erneut bremsend wirkte der jüngst beschleunigte Anstieg bei den Anleihezinsen. In den vergangenen Jahren waren Aktien für viele Anleger angesichts von Minizinsen praktisch alternativlos. Das ändert sich nun zunehmend. Bislang habe der Aktienmarkt dank der andauernden Wachstumserwartungen den Zinsanstieg gut verkraftet, so die Analysten von Goldman Sachs. Die Gefahr bestehe aber darin, dass der Renditeanstieg zu schnell vonstattengehe. Mit Blick auf die Daten des Tages schienen Sorgen vor einer anziehenden Inflation und im Gefolge auch der Zinsen nicht unbegründet zu sein. Denn die Hauspreise waren im November deutlicher als erwartet geklettert und die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich im Januar stärker aufgehellt als vorhergesehen. Keine Unterstützung für Aktien bot der wieder nachgebende Dollar. Die Dow-Verluste gingen zu guten Stücken auf die Kappe von Unitedhealth und Pfizer. Die Titel des Versicherungskonzerns Unitedhealth büßten 4,4 Prozent ein, Pfizer 3,1 Prozent. Beide Werte litten wie andere Aktien aus dem Gesundheitssektor darunter, dass Amazon, Berkshire und JPM im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens die explodierenden Gesundheitsvorsorgekosten senken wollen. Überzeugenden Quartalszahlen von Pfizer spielten daher keine Rolle. McDonald's hat wegen eines negativen Bilanzeffekts infolge der US-Steuerreform deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Der Kurs gab um 3,0 Prozent nach. Alphabet zeigten sich leichter und bewiesen damit relative Stärke. Die Tochter Waymo will ihre Flotte selbstfahrender Autos deutlich ausbauen.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,12 0,0 2,12 91,8 5 Jahre 2,51 1,3 2,49 58,1 7 Jahre 2,65 2,2 2,63 40,1 10 Jahre 2,72 2,7 2,69 27,7 30 Jahre 2,97 2,8 2,94 -9,6

Die Notierungen bei den längeren Laufzeiten fielen weiter. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte um 3 Basispunkte auf 2,72 Prozent. Zwischenzeitlich erreichte die Benchmarkrendite mit 2,73 Prozent den höchsten Stand seit knapp vier Jahren. Die Trump-Rede zur Lage der Nation könnte neue Wachstumsimpulse liefern, hieß es. Außerdem drückten die positiven Konjunkturdaten des Tages auf die Rentenkurse.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,2445 +0,3% 1,2405 1,2341 +3,6% EUR/JPY 135,29 +0,3% 134,93 134,16 +0,0% EUR/GBP 0,8767 -0,0% 0,8767 0,8822 -1,4% GBP/USD 1,4196 +0,3% 1,4152 1,3988 +5,0% USD/JPY 108,71 -0,1% 108,77 108,71 -3,5% USD/KRW 1067,73 -0,5% 1073,49 1073,36 +0,0% USD/CNY 6,2970 -0,4% 6,3240 6,3384 -3,2% USD/CNH 6,3027 -0,5% 6,3318 6,3474 -3,2% USD/HKD 7,8201 -0,0% 7,8208 7,8189 +0,1% AUD/USD 0,8087 +0,0% 0,8085 0,8048 +3,4% NZD/USD 0,7383 +0,7% 0,7329 0,7284 +4,0% Bitcoin BTC/USD 10.028,16 -1,03 10.132,99 10.985,77 -29,07

Der Euro stieg nach erneut robusten Wachstumsdaten aus der Eurozone bis auf das Tageshoch von 1,2454 Dollar nach Wechselkursen klar unter der Marke von 1,24 am Vorabend. Zuletzt kam die Gemeinschaftswährung auf 1,2398 zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

January 31, 2018 01:50 ET (06:50 GMT)

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,09 64,5 -0,6% -0,41 +6,0% Brent/ICE 68,58 69,02 -0,6% -0,44 +2,9%

Brent gab um 0,6 Prozent auf 69,02 Dollar je Barrel nach, WTI um 1,6 Prozent auf 64,50 Dollar. Am Handel wurde vor allem auf die steigende US-Förderung verwiesen. Die US-Ölförderung kann laut Internationaler Energie-Agentur diejenige von Saudi-Arabien überflügeln und 2018 über 10 Millionen Fass täglich erreichen, dies wäre mehr als das Hoch von 1970. Auch in Kanada steige die Schieferölgewinnung und in Brasilien die Tiefseeölproduktion, hieß es.

Am Mittwochmorgen setzen die Ölpreise setzen ihre Talfahrt fort, nachdem der Branchenverband American Petroleum Institute (API) einen Anstieg der Ölvorräte in den USA gemeldet hat. Die Akteure warten nun gespannt darauf, ob die offiziellen Daten der US-Regierung am späteren Mittwoch diese Tendenz bestätigen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.344,06 1.338,59 +0,4% +5,48 +3,2% Silber (Spot) 17,22 17,14 +0,5% +0,08 +1,7% Platin (Spot) 1.005,00 997,00 +0,8% +8,00 +8,1%

Die steigenden Renditen und die positiven Konjunkturdaten belasteten den Goldpreis, auch wenn der schwache Dollar die Bewegung bremste. Die Feinunze verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 1.337 Dollar, nachdem sie anfänglich noch höher gehandelt worden war. Es war der dritte Tagesverlust in Folge.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK USA

US-Präsident Trump hat sich in einer Ansprache vor dem Kongress als überparteilicher Konsensstifter in Szene zu setzen versucht. In seiner ersten Rede zur Lage der Nation rief er Republikaner und Demokraten am Dienstagabend (Ortszeit) auf, ihre "Differenzen beiseite zu legen" und mit ihm zusammen unter anderem an der Einwanderungsreform und einem Mammutprogramm zur Modernisierung der Infrastruktur zu arbeiten. Konkret forderte Trump einen parteiübergreifenden Konsens über das Infrastrukurprogramm. Der Kongress solle einen Investitionsplan auf die Schiene setzen, durch den mindestens 1,5 Billionen Dollar (1,2 Billionen Euro) in die Modernisierung etwa von Straßen, Brücken und Bahnstrecken gepumpt würden.

KONJUNKTUR CHINA

Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank im Januar auf 51,3 von 51,6 im Dezember, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Ökonomen hatte im Median 51,5 erwartet. Der Einkaufsmanagerindex für das nicht verarbeitende Gewerbe stieg im Januar auf 55,3 von 55,0 im Dezember. Der Subindex für die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor legte auf 54,4 von 53,4 zu. Der Subindex für Auftragseingänge im gesamten nicht verarbeitenden Gewerbe sank auf 51,9 von 52,0 im Dezember.

BANK OF JAPAN

Bei der Ratssitzung der japanischen Notenbank im Januar sprachen einige Mitglieder erneut von einer möglichen Überprüfung der aktuellen Geldpolitik. Der Rat sieht den aktuellen Kurs einer ultralockeren Geldpolitik aber immer noch als angemessen an, wie aus dem Protokoll der Sitzung vom 22. und 23. Januar hervorgeht. Derzeit gibt es Spekulationen, nach denen die Bank of Japan (BoJ) die Erhöhung der Zinsen in diesem Jahr vorbereitet. Mehrere Zentralbanken weltweit - angeführt von der Federal Reserve - sind derzeit auf Kurs, ihre ultralockere Politik zu beenden.

ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)

hat im Schlussquartal 2017 die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auch der Ausblick überraschte positiv. Von Oktober bis Dezember verdiente AMD 61 Millionen US-Dollar bzw 6 Cent je Aktie nach einem Vorjahresverlust von 51 Millionen Dollar bzw. 6 Cent je Aktie. Auf bereinigter Basis verbuchte AMD einen Überschuss von 8 Cent je Titel. Der Umsatz kletterte auf 1,48 Milliarden Dollar nach zuvor 1,11 Milliarden. Analysten hatten dem Konzern im Konsens ein Ergebnis von 5 Cent je Aktie bei Erlösen von 1,41 Milliarden Dollar zugetraut. Für das laufende Quartal rechnet AMD mit Umsätzen von 1,5 Milliarden bis 1,6 Milliarden Dollar. Die Markterwartung liegt hier bei 1,25 Milliarden Dollar.

THOMSON REUTERS

verkauft die Mehrheit an seinem Geschäft mit Finanzinformationen und Handelsterminals für 17 Milliarden US-Dollar an eine Investorengruppe unter Führung von Blackstone.

