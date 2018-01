Von Ian Walker

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der niederländische Finanzkonzern ING hat seinen Gewinn im vierten Quartal um mehr als ein Drittel gesteigert und seine im Oktober 2016 gegebenen langfristigen Ziele bekräftigt.

Der Nettogewinn stieg um 35 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro, wie die ING Groep NV mitteilte. Der Nettozinsertrag legte auf 3,51 Milliarden Euro zu, von 3,34 Milliarden im Vorjahresquartal. Der in Amsterdam börsennotierte Konzern wies zum 31. Dezember eine Eigenkapitalquote Tier 1 (fully loaded) von 14,7 Prozent aus. Ende 2016 lag diese bei 14,2 Prozent.

Für das vergangene Jahr will ING eine Schlussdividende von 43 Cent je Aktie zahlen, 1 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr summiert sich die Ausschüttung damit auf 67 Cent je Anteil, nach 66 Cent im Vorjahr.

Im Oktober 2016 hatte ING angekündigt, trotz des Brexits weitere Händlerjobs in London anzusiedeln. Im Zuge einer großangelegten Restrukturierung sollten zudem in den kommenden Jahren 7.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Die ING erhofft sich aus dem Stellenabbau bis zum Jahr 2021 jährliche Einsparungen von 900 Millionen Euro. Die Bank kündigte zudem an, 800 Millionen Euro in die Verbesserung der digitalen Servicedienstleistungen zu investieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2018 01:59 ET (06:59 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.