STOCKHOLM (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit Lkws und Finanzdienstleistungen haben dem schwedischen Nutzfahrzeughersteller Volvo ein Rekordjahr beschert. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn stieg 2017 auf 29,9 Milliarden Schwedische Kronen (3,1 Mrd Euro) - gut 40 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das war mehr als von Analysten erwartet. Für das laufende Jahr zeigte sich das Management weiter zuversichtlich, wie die Volvo Group am Mittwoch in Stockholm mitteilte.

Vor allem das Lkw-Geschäft in Europa und Nordamerika trug zum guten Ergebnis bei. Zudem lief es auch in Brasilien besser. In Europa stiegen die Bestellungen um 14 Prozent, in Nordamerika um 56 Prozent und in Südamerika nach der Wirtschaftskrise sogar um 67 Prozent. Für das laufende Jahr rechnet Volvo mit einer weiterhin guten Nachfrage in den drei Märkten. Zudem geht der Konzern von einer besseren Entwicklung in Indien aus.

Der Umsatz stieg 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf knapp 335 Milliarden Kronen. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich von 7,0 auf 8,9 Prozent. Damit kommen die Schweden ihrem gesetzten Ziel von 10 Prozent immer näher. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 21,3 Milliarden Kronen. Das waren gut 60 Prozent mehr als noch 2016./mne/men

ISIN SE0000115446

