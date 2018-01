flatex Morning-news Öl (Brent)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im April-Kontrakt an der ICE fiel zuletzt von seinem Hoch vom 25. Januar bei 70,78 US-Dollar zurück. Die Korrelation zwischen einem am Wert zulegenden US-Dollar und einem fallen Ölpreis ist bis heute überwiegend zu bestätigen. Eine der Hauptursachen für einen leicht rückläufigen Brent-Ölpreis ist aber in der anziehenden US-Produktion auszumachen.

Zu Anfang Februar rechnet man bereits mit einer US-Ölförderung von fast 10 Mio. Fass pro Tag. Zur Charttechnik: Ausgehend vom Verlaufstief vom 19. Januar 2018 bei 67,90 US-Dollar bis zum Hoch vom 25. Januar 2018 bei 70,78 US-Dollar, lägen die nächsten Widerstände bei 69,34/69,69/70,10 und 70,78 US-Dollar. Die Unterstützungen fänden sich bei 67,22/66,80/66,12 und 65,70 US-Dollar.

Long: DE000MF1JVW7 Morgan Stanley Faktor 2 GSCI Brent

Short: DE000MF1JX26 Morgan Stanley Faktor 2 GSCI Brent

