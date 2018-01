München - BMW-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG: BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) und Daimler stehen kurz vor einer Fusion ihrer beiden Carsharing-Töchter Drive Now (BMW) und Car2Go (Daimler), so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.

