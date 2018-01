Der DAX hat am Dienstag nachgegeben und ist wieder unter die wichtige Marke von 13.200 Punkten gefallen. Das deutsche Börsenbarometer baute seine moderaten Verluste vom Wochenstart damit aus. Beendet wurde der Tag mit einem Minus von 0,95 Prozent bei einem Stand von 13.197,71 Punkten. Das erst vor einer Woche erzielte Rekordhoch bei 13.596 Punkten rückte so immer weiter in die Ferne. Somit steht der ...

