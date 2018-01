Die amerikanische Schnellrestaurantkette McDonalds Corporation (ISIN: US5801351017, NYSE: MCD) zahlt eine Quartalsdividende von 1,01 US-Dollar an die Aktionäre. Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 4,04 US-Dollar ausgeschüttet. Die Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 173,19 US-Dollar 2,33 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 15. März 2018 (Record date: 1. März 2018). Seit der ersten Dividendenzahlung im Jahr 1976 ...

