EXCHANGE NOTICE 31 JANUARY 2018 SHARES



THE SHARES OF AFARAK GROUP PLC TO OBSERVATION SEGMENT



Afarak Group Plc published on 30 January, 2018 a stock exchange release where it announced that "Afarak Group Plc is planning to repurchase its own shares through a voluntary public takeover bid".



Nasdaq Helsinki transfers the shares of Afarak Group Plc to the Observation segment on the grounds of the Rules of the Exchange (rule 2.2.8.2 (iv)).



The purpose of the observation segment is to alert the market to special facts and circumstances or actions pertaining to the subject issuer or security. The observation segment is a subset of the Official List.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



************************************************



TIEDOTE 31.1.2018 OSAKKEET



AFARAK GROUP OYJ:N OSAKKEET TARKKAILULISTALLE



Afarak Group Oyj julkisti 30.1.2018 pörssitiedotteen, jonka mukaan "Afarak Group Oyj suunnittelee omien osakkeiden hankkimista kaikille osakkeenomistajille suunnatulla vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella".



Nasdaq Helsinki siirtää Afarak Group Oyj:n osakkeet Pörssin sääntöjen kohdan 2.2.8.2 (iv) perusteella tarkkailulistalle.



Tarkkailulistalle siirtämisen tarkoituksena on ilmoittaa markkinoille kyseistä liikkeeseenlaskijaa tai arvopaperia koskevasta seikasta tai toimenpiteestä. Tarkkailulista on pörssilistan osa.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260