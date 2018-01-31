CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 100 (95) EUR - 'NEUTRAL' CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 100 (103) EUR - 'OUTPERFORM' EXANE BNP HEBT CONTINENTAL AG AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 285 (250) EUR GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 117 (121) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 62 (54) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 4450 (4150) P - 'OUTPERFORM' CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 85 (80) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 37 (38) EUR - 'OUTPERFORM'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 35 (32,90) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 35,60 (36,80) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 11 (10,40) EUR - 'NEUTRAL' Guten Morgen...Den vollständigen Artikel lesen ...