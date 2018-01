DAX - 13.000er Marke im Visier der Bären (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: In den vergangenen Tagen war der DAX direkt nach der Ausbildung eines neuen Rekordhochs bei 13.597 Punkten in einen scharfen Abverkauf übergegangen und zunächst an die Unterstützung bei 13.243 Punkten eingebrochen. Nach einer kurzen Erholung, die an die 13.402 Punkte-Marke führte, schlugen die Bären erneut zu und drückten den Index gestern mit einem Abwärtsgap bis 13.210 Punkte. Zwar wurde die Kurslücke der Eröffnung im weiteren Verlauf wieder geschlossen, doch kam am Nachmittag erneut Verkaufsdruck auf, der den Index unter 13.243 Punkte fallen ließ. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.01 Uhr): ...

