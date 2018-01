The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA EHF1 XFRA LU1681041973 AIS-AM.E.H.D.F.EOC EQ00 EQU EUR Y

CA WDFI XFRA LU1681045883 AIS-AM.MSCI WLD FIN.EOC EQ00 EQU EUR Y

CA WDNR XFRA LU1681046006 AIS-AM.MSCI WLD E.EOC EQ00 EQU EUR Y

CA B500 XFRA LU1681048127 AIS-AM.S+P500 BB EOC EQ00 EQU EUR Y

CA 1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 1IJ XFRA US76133L1035 RESTORBIO INC. DL -,0001 EQ00 EQU EUR N

CA GLUX XFRA LU1681048630 AIS-AM.S+P G.L.EOC EQ01 EQU EUR Y