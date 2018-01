The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0MS58 VOESTALPINE 11-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0204808 CITIGROUP INC. 2018 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0108734846 ZUERCHER KT.BK 10-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA ES0413679277 BANKINTER 13-18 BD00 BON EUR N

CA BACS XFRA USU9221AAY48 VERIZON COMM 17/25 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS0883973983 KOREA SOUTHERN PWR 13/18 BD00 BON USD N

CA BHHJ XFRA DE000BHY1299 BERLIN HYP AG PFE170 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5XM8 HSH NORDBANK NEUJAHR16/18 BD01 BON EUR N

CA WL19 XFRA DE000NWB16P4 NRW.BANK IS.A.16P 14/18 BD01 BON EUR N

CA EF8D XFRA EU000A1G0A99 EFSF 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA 7B8P XFRA FR0013106614 BPCE S.A. 16/18 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US209115AD61 CONSOLID. EDISON 2020 BD01 BON USD N

CA RLI2 XFRA USY72596BT83 RELIANCE INDS 13/UND.REGS BD01 BON USD N

CA JFOA XFRA XS0880276638 JFM 13/18 MTN BD01 BON USD N

CA A2BZ XFRA XS0882222028 ABN AMRO BANK 13/18 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA AU3FN0017786 CITIGROUP INC. 2018 FLR BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000HSH5ZL5 HSH NORDBANK GMZ 5 16/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US172967JH59 CITIGROUP 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0342783692 EL. FRANCE 08/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0884723148 AKBANK T.A.S. 13/18 REGS BD02 BON TRY N

CA BL0G XFRA DE000BLB6DK1 BAY.LDSBK.IS.S.30286 BD03 BON EUR N