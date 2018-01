The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1Z8U5 ERSTE GP BNK 18-21MTN1571 BD00 BON USD N

CA XFRA CH0373476354 PSP SWISS PROP. 18-26 2 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2G9G64 FCR IMMOBILIEN ANL 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0398677697 CREDIT AGR.LN 18/23 MTN BD01 BON CHF N

CA BO77 XFRA DE0001141778 BUNDESOBL.V.18/23 S.177 BD01 BON EUR Y

CA XFRA DE000DD5ABH3 DZ BANK CLN E.9437 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABJ9 DZ BANK CLN E.9438 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABK7 DZ BANK CLN E.9439 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABL5 DZ BANK CLN E.9440 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDK1 DZ BANK IS.A838 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0N940 DEKA USD FESTZINS 18/20 BD02 BON USD N

CA XFRA DE000DK0N957 DEKA AUD FESTZINS 18/21 BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB4TD1 LB.HESS.THR. IHS 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P0E3 LBBW DL-GM-FLOATER 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA ES0413679418 BANKINTER 18-28 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013313582 REP. FSE 18-34 O.A.T. BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013313855 LA BANQ.P.HL SFH 18/28MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US168863CF36 CHILE 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US31428XBP06 FEDEX CORP. 2028 BD02 BON USD N

CA XFRA US31428XBQ88 FEDEX CORP. 2048 BD02 BON USD N

CA XFRA US718286CC97 PHILIPPINES 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1713474168 NORDEX SE IHS 18/23 REGS BD02 BON EUR N

CA KYH1 XFRA CA50058Q2071 KOOTENAY ZINC CORP. EQ00 EQU EUR N

CA REAL XFRA LU1681039480 AIS-AM.FTSE EPRAEORE EOC EQ00 EQU EUR Y