FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C61 XFRA CA2908761018 EMERA INC. 0.369 EUR

BZZ XFRA CA0636711016 BK MONTREAL CD 2 0.607 EUR

GMZ XFRA US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 0.105 EUR

UBUB XFRA IE00B5PYL424 UBS(I)-SOL.G.O.E.U.E.ADDL 0.021 EUR

1C5 XFRA US1746101054 CITIZENS FINL GROUP DL-01 0.177 EUR

9H6 XFRA GB00B5BT0K07 AON PLC A DL -,01 0.289 EUR

UBU3 XFRA IE00B77D4428 UBS I.-MSCI USA U.E. ADDL 0.394 EUR

UBU5 XFRA IE00B78JSG98 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL 0.732 EUR

UBU7 XFRA IE00B7KQ7B66 UBS(I)-MSCI WOR. U.E.ADDL 0.221 EUR

UBU9 XFRA IE00B7K93397 UBS(I.)ETF-SP500 U.E.ADDL 0.273 EUR

UEFF XFRA LU0721552544 UBS-BB.US1-3YTB.UETF DLAD 0.084 EUR

UEFI XFRA LU0721552973 UBS-BB.US710Y.TBUETF DLAD 0.354 EUR

UEFR XFRA LU0721553864 UBS-ETF-M.IB.EO LI.C.EOAD 0.350 EUR

UEFZ XFRA LU0879399441 UBS-E.SBI F.AAA-BBB5-10AD 0.001 EUR

1WG XFRA US95825R1032 WESTERN GAS EQ.PART.UTS 0.441 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.051 EUR

ECBC XFRA LU1372156916 SI U-UC TH.REU.B.E.C.BD D 0.565 EUR

1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.346 EUR

UBUM XFRA IE00BMP3HG27 UBS I.ETF-DL G.SEL.DIV.AD 0.139 EUR

UBUN XFRA IE00BMP3HJ57 UBS I.ETF-MSCI EMU CYC.AD 0.054 EUR

UBUP XFRA IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD 0.111 EUR

UEF5 XFRA LU1048313891 UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL 0.118 EUR

HCU XFRA US4283371098 HI-CRUSH PARTNERS UTS 0.161 EUR

0Q4 XFRA CA7487472010 QUINSAM CAPITAL CORP. 0.001 EUR

351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS 0.293 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

UEF7 XFRA LU1048314949 UBS-BBUSLC1-5YUETF ADL 0.137 EUR

UEF6 XFRA LU1048314196 UBS-BBEALC1-5Y.UETF AEO 0.061 EUR

UEF9 XFRA LU1048316647 UBS-B.B.US L.C.UETF ADL 0.260 EUR

8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.151 EUR

FRCJ XFRA LU1230561679 UBS-ETF-MSCI JAP.S.R.ADYN 0.141 EUR

UEFS XFRA LU1324516050 UBS-BB.DL EM.S.UETF ADDL 0.227 EUR

UBUR XFRA IE00BX7RQY03 UBS(I)-F.MSCI US.L.V.ADDL 0.131 EUR

UBUS XFRA IE00BX7RR706 UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL 0.124 EUR

UBUT XFRA IE00BX7RRJ27 UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL 0.067 EUR