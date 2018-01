FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C2S1 XFRA US96949L1052 WILLIAMS PART. (NEW) UTS 0.482 EUR

5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.259 EUR

C7K XFRA GB00B0YD2B94 COHORT PLC 0.029 EUR

SYBN XFRA IE00BZ0G8860 SPDR B.B.10+Y.US C.B.UETF 0.462 EUR

SYBY XFRA IE00BZ0G8977 SPDR BLOOM.BAR.US T.U.ETF 0.179 EUR

XFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN

SPPI XFRA IE00BYSZ5W11 SPDR B.B.3-7Y.E.C.B.U.ETF 0.098 EUR

SPPX XFRA IE00BYSZ5V04 SPDR B.B.10+Y.US.T.B.UETF 0.251 EUR

SPP3 XFRA IE00BYSZ5R67 SPDR B.B.3-5Y.US.T.B.UETF 0.162 EUR

SPP5 XFRA IE00BYSZ5S74 SPDR B.B.5-7Y.US T.B.UETF 0.168 EUR

SPP7 XFRA IE00BYSZ5T81 SPDR BB.7-10Y.US.T.B.UETF 0.189 EUR

SYBR XFRA IE00BYV12Y75 SPDR B.B.3-10Y.USCB.UETF 0.312 EUR

SYBV XFRA IE00BYSZ6062 SPDR B.B.10+Y.E.G.B.U.ETF 0.182 EUR

SYB1 XFRA IE00B3VY0M37 SPDR B.B.US.CORP.BD U.ETF 0.344 EUR

SYB6 XFRA IE00BYSZ5Y35 SPDR B.B.5-7Y.E.G.B.U.ETF 0.032 EUR

SYB7 XFRA IE00BYSZ5Z42 SPDR B.B.7-10Y.E.G.B.UETF 0.092 EUR

1OY XFRA GB0009292243 VICTREX PLC LS-,01 1.245 EUR