FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

P3G XFRA SG1Q52922370 SUNTEC REAL EST. INV. UTS

YM1 XFRA AU000000PAN4 PANORAMIC RES LTD

5DD XFRA CA2658241021 DUNNEDIN VENTURES INC.

KYH XFRA CA50058Q1081 KOOTENAY ZINC CORP.