FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf am Vortag startet der DAX-Future am Mittwoch leicht im Plus. Mehr als ein Erholungsansatz ist es bisher allerdings nicht. Vorsicht ist nach Aussage eines technisch orientierten Händlers geboten, sollte das Vortagestief bei 13.166,50 Punkten unterschritten werden.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8.15 Uhr um 17,5 auf 13.214,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.214,5 und das Tagestief bei 13.200 Punkten. Umgesetzt wurden bisher knapp 1.000 Kontrakte.

January 31, 2018 02:21 ET (07:21 GMT)

