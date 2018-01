Mit der Nachtschicht ging es los: In zahlreichen Betrieben mehrerer Bundesländer beteiligten sich Metallarbeiter am 24-Stunden-Warnstreik der IG Metall. Der Tarifkonflikt könnte weiter eskalieren.

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben Metallarbeiter in mehreren Bundesländern mit ganztägigen Warnstreiks begonnen. Mit Beginn der Nachtschicht am späten Dienstagabend sind unter anderem in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bremen einzelne Betriebe bestreikt worden, wie Sprecher der IG Metall in den jeweiligen Bezirken sagten. Im Norden waren Betriebe in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen betroffen. Insgesamt rund 5000 Mitarbeiter in zehn Betrieben vom Großraum Oldenburg bis Flensburg waren aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Der Betrieb soll nach dem Willen der Gewerkschaft 24 Stunden ruhen. Die IG Metall sprach vor Beginn von bis zu 500.Deutsche Metallindustrie an vielen Orten lahmgelegt000 Beteiligten über sämtliche Betriebsgrößen, Regionen und Branchen hinweg.

Im Münchner Stammwerk des Lastwagenherstellers MAN stand die Produktion nach Angaben der Gewerkschaft seit Mitternacht still. "Die Streiktore sind besetzt, die Zelte aufgebaut. Bisher haben wir eine hundertprozentige Beteiligung der Beschäftigten an den Streiks", sagte der Münchner IG-Metall-Chef Horst Lischka am frühen Mittwochmorgen.

In Baden-Württemberg hätten sich am Dienstagabend bei der Heidelberg Manufacturing in Amstetten 30 Mitarbeiter der ...

