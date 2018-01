Rentschler Biopharma SE ernennt internationalen Biopharma-Experten Dr. Ralf Otto zum Chief Operating Officer

Laupheim, 31. Januar 2018 - Die Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Biopharmazeutika, gab heute die Ernennung von Herrn Dr. Ralf Otto (46) zum neuen Chief Operating Officer (COO) und Vorstand mit Wirkung zum 1. Februar 2018 bekannt. Er wird die Bereiche Entwicklung, Produktion und Qualität leiten. Dr. Otto ist durch seine langjährige internationale Tätigkeit in Industrie und Managementberatung weltweit anerkannt und als Führungskraft geschätzt. In seiner Laufbahn war Dr. Otto für alle Stufen der biopharmazeutischen Wertschöpfungskette erfolgreich verantwortlich. Zudem begleitete er als Stratege und Berater die Neuausrichtung führender Industrieunternehmen im Bereich Biotechnologie. Dr. Otto tritt die Nachfolge von Herrn Thomas Siklosi (66) an, der ab Februar 2018 in die Dr. Rentschler Holding GmbH & Co. KG wechselt.

"Wir freuen uns sehr, Dr. Otto im Führungsteam der Rentschler Biopharma SE willkommen zu heißen. Dr. Otto ist in unserer Branche als Vordenker bekannt und hat seine Expertise für Strategie und Unternehmensführung nachhaltig bewiesen. Er bringt weitreichende Erfahrung in der Herstellung von Biopharmazeutika, eine herausragende Branchenkenntnis und ein internationales Netzwerk mit. Wir freuen uns auf die Expertise von Dr. Otto, seine Ideen und auf ihn als Mensch", erklärte Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler, Aufsichtsratsvorsitzender der Rentschler Biopharma SE. "Ich danke an dieser Stelle Herrn Thomas Siklosi für die langjährige, konstruktive Zusammenarbeit und die wertvollen Beiträge zum Erfolg des Unternehmens."

Herr Dr. Frank Mathias, CEO der Rentschler Biopharma SE, ergänzte: "Dr. Otto kommt in einer Zeit wichtiger strategischer Weichenstellungen und dynamischen Wachstums zu Rentschler Biopharma. Seine umfassende Erfahrung und Strahlkraft in der Biopharma-Branche sind eine großartige Bereicherung für das Unternehmen und ideale Ergänzung des Vorstandsteams."

"Rentschler Biopharma kann im Wachstumsmarkt der Biopharmazeutika aufgrund der sehr erfahrenen Mitarbeiter, des langjährigen Know-hows sowie des hohen Werte- und Qualitätsanspruchs seine Position ausbauen und auf steigende regulatorische Anforderungen und wachsende Ansprüche der internationalen Kunden angemessen reagieren", sagte Dr. Ralf Otto. "Gemeinsam mit Dr. Frank Mathias und dem gesamten Team werde ich die damit verbundenen Herausforderungen entschlossen angehen und angemessene Lösungen entwickeln."

Dr. Ralf Otto verfügt über mehr als 20 Jahre Biotechnologie-Erfahrung aus Industrie und Managementberatung. Zuletzt war er Partner bei McKinsey & Company und für die Strategieentwicklung für Biopharmafirmen verantwortlich. Dr. Otto baute diese Sparte in den letzten fünf Jahren maßgeblich auf. Er leitete Beratungsprojekte für große, aber auch kleinere und mittlere biopharmazeutische Unternehmen sowie andere internationale Organisationen. Zuvor war er in leitenden Positionen für insgesamt 12 Jahre bei Boehringer Ingelheim unter anderem in den Bereichen Zellbiologie und biopharmazeutische Herstellung tätig. Als Vice President Biopharma Operations leitete Dr. Otto den Boehringer-Standort Fremont in Kalifornien, USA. Seine Industriekarriere startete er im Labor- und Projektmanagement Biotechnologie bei Henkel. Dr. Otto studierte Biotechnologie an den Universitäten Stuttgart und Lund (Schweden) sowie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Nicht nur seit Verleihung des genius biotech awards des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2001 unterstützt Dr. Otto den lokalen Ausbau der Biotechnologie. Er gibt seit über einem Jahrzehnt regelmäßig Vorlesungen für Studenten am Helmholtz Großforschungszentrum in Karlsruhe.

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE mit Sitz in Laupheim, Deutschland, ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für die Bioprozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie für damit verbundene Beratungsleistungen bei der Projektplanung, -durchführung und der Zulassung. Zu ihren Kunden gehören innovative Biotech-Unternehmen ebenso wie renommierte Pharmakonzerne weltweit. Der hohe Qualitätsstandard von Rentschler Biopharma SE wird durch langjährige Erfahrung und ausgeprägte Lösungskompetenz sowie durch modernste Technologien und zertifiziertes Qualitätsmanagement gesichert. Das mittelständische Familienunternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie www.rentschler-biopharma.com.

