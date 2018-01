FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf in Folge der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag letzter Woche stabilisiert sich der Bund-Future aktuell. "Der Abgabedruck ist zunächst raus", so ein Marktteilnehmer am Mittwochmorgen. Damit haben die Anleihen eine gute Chance, einen Teil der gesehenen Verluste aufzuholen. Bei 159,64 Prozent sei noch ein Gap offen, dorthin könnte die Erholung zunächst laufen.

Beim Treffen des geldpolitischen Rates der US-Notenbank am Abend wird nach Aussage der Anleihe-Experten der DZ Bank eine Zinserhöhung nicht auf der Agenda stehen. Zudem ist es mehr als fraglich, ob das Pressestatement Hinweise auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung liefern wird. So dürfte die scheidende Präsidentin der Fed, Janet Yellen, keine neuen Weichen in der US-Geldpolitik stellen wollen, da sie zum letzten Mal den Vorsitz im geldpolitisch entscheidenden Gremium innehaben wird. Die weitere graduelle Straffung der Leitzinsen überlässt sie ihrem Nachfolger, Jerome Powell, der ab Anfang Februar seinen Posten als Fed-Chef antreten wird.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8.25 Uhr um 16 Ticks auf 158,99 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,05 Prozent und das Tagestief bei 158,93 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.480 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt fünf Ticks auf 130,52 Prozent.

