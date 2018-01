FMW-Redaktion

Der Dax ist noch lange nicht aus dem Schneider! Aber es gibt doch ein paar ermutigende Signale: der Index hat sich gestern angesichts des Abverkaufs an der Wall Street recht passabel gehalten, von Panik war nichts zu sehen, eher ein kontrolliertes "Luft ablassen". Damit zeigt sich ein Muster, das eigentlich auch logisch: der Dax war lange schwächer als die US-Indizes, aber er ist eben deswegen auch viel weniger überkauft - daher auch weniger anfällig für scharfe Korrekturen, die durch eine Lawine an Stops vor allem an den US-Aktienmärkten droht, nachdem alle "all in" sind an der Wall Street auf der Long-Seite!

Heute sehr ordentliche Zahlen vom Dax-Schwergewicht Siemens (dazu gleich mehr in einem Folgeartikel) - die Siemens-Aktie 1,5% im Plus. Ein wichtiger Faktor wird nun auch hierzulande die Berichtssaison, nachdem die Zahlen gestern von SAP zwar ebenfalls gut waren, aber dennoch abverkauft wurden, wohl weil man noch etwas mehr erwartet ...

