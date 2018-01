Am letzten Handelstag des Jahres 2017 schloss die Aktie von Netflix bei 191,86 US-Dollar. Am Montag markierte sie ihr neues Verlaufshoch bei 286,81 US-Dollar. Ein Anstieg von in der Spitze 50 Prozent in nur einem Monat - das kann bei einer kleinen, marktengen Aktie durchaus vorkommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...