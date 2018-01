H&M hat nicht erst seit der missglückten Werbekampagne zu kämpfen. Aktienkurs im Keller, Filialschließungen angekündigt. Zur Vorlage der Jahreszahlen steigt der Druck auf Unternehmenschef Persson.

In Südafrika stürmen wütende Massen die Läden, zuhause in Schweden ist die Rede von einer "Markenkatastrophe". Die deutet sich beim Textilgiganten H&M jedoch nicht erst seit der missglückten "Coolster Affe im Dschungel"-Werbung an. Der Aktienkurs ist seit Monaten im Sinkflug. Die Verkaufszahlen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Inzwischen zweifeln Kunden und Investoren - was den Schweden zur Vorlage ihrer Jahreszahlen Sorgen machen dürfte.

Zwar hat H&M schnell reagiert und die als rassistisch kritisierte Werbung mit einem dunkelhäutigen Jungen im Affenpulli zurückgezogen. Doch Bilder und Kritik sind aus der Öffentlichkeit nicht verschwunden. Die Mutter des Fünfjährigen berichtet im schwedischen Fernsehen von Anfeindungen. Ihrem Sohn habe sie nichts von dem Aufruhr erzählt. "Er weiß nur, dass er ein Superstar ist und alle ihn cool finden."

Die umstrittene Werbung ist jedoch nicht der einzige Skandal, mit dem H&M zuletzt umgehen musste. Ein Pyjama, der Häftlingsuniformen im Nazi-Konzentrationslager Auschwitz ähnelte. Zu dünne Models. Zuletzt warf Greenpeace dem Modegiganten vor, massenhaft Kleidung zu verbrennen, deren Fehler man hätte ausbessern können. Das Unternehmen betonte zwar, verbrannt werde nur, was mit gefährlichen Chemikalien verunreinigt sei. Doch die Diskussion war da.

Das ...

