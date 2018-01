London (ots/PRNewswire) -



Die Combat Support Week unter Vorsitz von General Sir Peter Wall, ehemaliger Generalstabschef der britischen Armee (2011-2014), rückt schnell näher. Zum ersten Mal werden sich bei den zusammengelegten Military Engineering- und Defence Supply Chain Logistics-Konferenzen hochrangige Vertreter der Bereiche Militärlogistik und Wehrtechnik aus Ländern wie Deutschland, USA, GB, Frankreich, Schweden, Kanada, Belgien, Griechenland, Tschechische Republik, Österreich, Irland, Ungarn, Rumänien und Norwegen treffen.



Im Vorfeld der Konferenz hat sich General Sir Peter Wall zur den Herausforderungen geäußert, die man bei der Combat Support Week adressieren will.



"Wehrtechnik und Militärlogistik sind von entscheidender Bedeutung, um stationierte Streitkräfte bei operativen Manövern nachhaltig zu unterstützen. Wir haben das beim jüngsten Sieg über ISIL in Nordirak und bei NATO-Stationierungen in Europa zur Abschreckung gegen die erneute russische Bedrohung gesehen. Ihre Bedeutung ist gleichermaßen hoch, ob bei Stabilisierungsoperationen, humanitärer Hilfe oder Katastrophenhilfe. Kurz gesagt: Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg jeder militärischen Expedition oder Aktion, und sie kleinzureden ist ein folgenschwerer Fehler. Rückläufige Verteidigungsressourcen führen zweifellos zu einem erhöhten Risiko auf diesem Gebiet."



"Die Combat Support Week bringt zum ersten Mal hochrangige Experten im Bereich Wehrtechnik und Militärlogistik zusammen. Den Delegierten bietet sich eine einmalige Gelegenheit, sich tiefe Einblicke in die Anforderungen der lückenlosen Einsatzunterstützung zu verschaffen. Die Industrie erhält einen seltenen Einblick in die Herausforderungen, mit denen diese beiden Bereiche zu kämpfen haben, und kann ausloten, wie neue Leistungskompetenzen das Kampfgebiet der Zukunft unterstützen werden. Jeder Konferenztag beginnt mit verschiedenen gemeinsamen Plenarsitzungen, bei denen hochrangige Militärkommandanten ihre Vision und ihre Vorstellung der Umsetzung darlegen."



"Ich freue mich wirklich sehr auf den Vorsitz bei dieser hochaktuellen internationalen Konferenz und lade Sie herzlich für Februar nach London ein."



Bei der Combat Support Week wird das Thema 'Kampfunterstützung' in einem kollaborativen A-bis-Z-Ansatz durch gemischte Podiumsdiskussionen, industrielle Fallstudien und gemeinsames Networking beleuchtet. Für weitere Informationen besuchen Sie http://bit.ly/CombatSupportWeek2018 oder melden Sie sich telefonisch unter +44 (0)207 036 1300, E-Mail: enquire@defenceiq.com



Die Presse ist zu diesem wichtigen Branchenforum eingeladen. Einen kostenlosen Presseausweis können Sie bei Nishkala Thiru unter Nishkala.Thiru@iqpc.co.uk beantragen.



