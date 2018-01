Nürnberg (ots) -



Glanzvoller Höhepunkt der offiziellen Eröffnungsfeier am Vorabend zur 69. Spielwarenmesse (31.1.-4.2.2018) ist die feierliche Verleihung der ToyAwards. Mit diesem Preis zeichnet die Spielwarenmesse eG alljährlich in vier altersgruppenspezifischen Kategorien besonders innovative Produktideen aus. Eine zehnköpfige Jury nominierte aus 643 Einsendungen (2017: 635) die vier ToyAward Gewinner. Alle prämierten Neuheiten überzeugten die Juroren in den Kategorien Spielspaß, Originalität, Sicherheit, Erfolgspotenzial im Handel, Verarbeitung & Qualität sowie Verständlichkeit des Produktkonzepts.



Kategorie Baby & Infant (0-3 Jahre): Kullerbü - Spielbahn Parkhaus, Habermaass Auf verschiedenen Ebenen finden sich nicht nur viele Parkmöglichkeiten für Kullerbü-Fahrzeuge, sondern auch eine Reparaturwerkstatt, eine Tankstelle, und natürlich eine Spielbahn, auf der Autos hin und her flitzen können.



Kategorie PreSchool (3-6 Jahre): Robo Chameleon, Silverlit Toys Manufactory Der Robo Chameleon fährt auf Knopfdruck blitzschnell seine lange, mit vielen Magneten besetzte Zunge aus, um die metallenen Futterstücke zu schnappen, die in seinem Maul verschwinden.



Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre): Pepper Mint und das Baumhaus-Abenteuer, Franckh-Kosmos Anhand von konkreten Beispielen finden die Kinder gemeinsam mit der pfiffigen Hauptfigur Pepper Lösungen für physikalische oder technische Probleme.



Kategorie Teenager & Adults (ab 10 Jahren): 1:87 VW T1 Samba Bus 2.4G 100% RTR, TAMIYA-CARSON Modellbau Die originalgetreue 1:87-Replik des beliebten Oldtimers zeichnet sich durch eine hochwertige Steuerung aus, Details wie Karosserie und Lackierung sind liebevoll nachempfunden.



Die diesjährigen ToyAward Gewinner stehen stellvertretend für das vielfältige Angebot, das auf der Spielwarenmesse in allen Produktgruppen zu finden ist.



