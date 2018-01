Der Verkaufsdruck am deutschen Aktienmarkt wird größer. Und nicht nur dort. In den USA schlossen alle großen Indizes im Minus. Den schwachen Vorgaben konnte sich eben auch der DAX nicht entziehen. Der deutsche Leitindex rutschte nach einem ruhigen Start mehr und mehr ins Minus. Am Ende schloss er fast ein Prozent tiefer bei 13.198 Punkten. Marktidee: Dow JonesDie Rekordjagd an den US-Börsen scheint erst einmal beendet. An den vergangenen Tagen schloss der Dow Jones deutlich im Minus. Allerdings hatte der US-Leitindex am Freitag ein Rekordhoch bei 26.617 Punkten markiert. Gleichzeitig erreichte der Index das überkaufteste Niveau seiner langen Geschichte.