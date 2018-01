Liebe Leser,

die Aktie von Geely Automobile hat nun trotz der gegenteiligen Erwartung von Chartanalysten eine wichtige Untergrenze erreicht. Jetzt kann es eng werden, heißt es in den neuesten Stellungnahmen. Sollte Geely weiter nachgeben, könnten die Kurse sogar in Richtung 2 Euro nach unten durchgereicht werden. Vorsicht, oder? Alles in allem ist die Aktie allerdings schlimmstenfalls in einem Seitwärtstrend. Sehr langfristig betrachtet sprechen Chartanalysten sogar noch weiterhin von ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...