Liebe Leser,

BYD zeigte am Dienstag erneut, dass der Weg zu neuen Tops doch beschwerlicher sein könnte, als zunächst vermutet worden war. Die Aktie befindet sich noch immer in einem Aufwärtstrend, kurzfristig ist daraus allerdings eine Seitwärtsbewegung geworden. Der Wert kämpft mit einer bedeutenden Hürde. Konkret: die Aktie ist auf dem Weg zu Kursen jenseits der 8-Euro-Marke. Diese Hürde wurde nun in den vergangenen Wochen mehrfach angelaufen. Sollte es gelingen, beim nächsten Anlauf ... (Frank Holbaum)

