Noch ist 3D-Druck teuer und aufwändig. Aber in den kommenden zwölf Jahren könnte sich das Marktvolumen der Technologie verzehnfachen, sagt eine Studie voraus. Wo sich der Einsatz besonders lohnt.

Industriell genutzte 3D-Drucker finden sich mittlerweile in vielen Fabrikhallen der Welt. Die Laser schmelzen Metall- oder Kunststoffpulver auf und formten daraus in ganz neuen Konstruktion ebenso Gaspedale für Formel 1-Boliden wie hochwertige Laufschuhe oder Bohrköpfe für die Ölplattformen auf rauer See. Bislang konzentriert sich der Einsatz der 3D-Drucker auf Einzelteile oder Kleinserien, weil die Produktion teuer und zeitlich aufwändig ist.

Rund 1,9 Milliarden Euro betrug der weltweite Umsatz 2015 mit solchen Produkten - ganz beachtlich für eine Technologie, die erst an der Schwelle zum massenhaften Einsatz steht. Der Durchbruch steht nun bevor: Laut einer Studie der Strategieberatung PwC Strategy& soll sich das Marktvolumen bis 2030 auf 22,5 Milliarden Euro fast verzehnfachen, die Steigerungsraten werden je nach Branche zwischen 13 und 23 Prozent erwartet - pro Jahr.

"Die Wachstumschancen sind groß: Derzeit nutzen erst 18 Prozent der Firmen 3D-Druck, ...

