Zürich - Unternehmen in der Schweiz planen im Jahr 2018 ihre Investitionstätigkeit um rund 8% zu erhöhen. Von Bedeutung ist dabei, dass die Unternehmen nicht nur vermehrt Anlageinvestitionen tätigen wollen, sondern auch höhere Erweiterungsinvestitionen planen. Die Investitionstätigkeit spiegelt die aktuell gute Lage der Schweizer Wirtschaft wider. Das sind die Resultate der neusten Investitionsumfrage der KOF.

Die jüngste KOF Investitionsumfrage liefert eine erste Einschätzung der geplanten Investitionstätigkeit in der Schweizer Wirtschaft 2018. Die Investitionsfreude der Unternehmen ist gestiegen: In der Umfrage gaben 29% der Unternehmen an, dass sie ihre Ausrüstungsinvestitionen 2018 erhöhen werden. 16% der Unternehmen gaben an, dass sie im Jahr 2018 mehr Bauinvestitionen tätigen werden. Im Vergleich dazu gaben rund 16% der Teilnehmer an, weniger Ausrüstungsinvestitionen tätigen zu wollen, bei den Bauinvestitionen beläuft sich der Anteil an Unternehmen mit sinkenden Investitionen auf 8%.

Die Unternehmen sind im Hinblick auf die Investitionen ähnlich zuversichtlich wie letztmals im Herbst 2014, d.h. vor dem Frankenschock. Gemäss den Ergebnissen der Umfrage dürfte die Zunahme der Anlageinvestitionen privater Unternehmen in diesem Jahr bei nominal rund 8%* liegen. Damit erreicht die für dieses Jahr geplante Investitionstätigkeit annähernd die im Jahr 2017 beobachtete Investitionsdynamik. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...