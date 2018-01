Seit einigen Monaten ist der Fonds-Vermittler FondsDiscount auch in Österreich aktiv. FondsDiscount bietet ein Universum von mehr als 20.000 Investmentprodukte, und das ohne Ausgabeaufschlag. Im Interview erklärt Vorstandsvorsitzender Thomas Soltau wie das möglich ist. Herr Soltau, wie würden Sie denn kurz Ihr Geschäftsmodell beschreiben? Thomas Soltau: In einem Satz kann man das etwa so sagen: Wir verbinden hohe Qualität mit einem günstigen Preismodell. Unser Geschäftsmodell funktioniert folgendermaßen: Wir bieten keine Beratung und haben auch keine Filialstruktur, damit fallen diese Kosten weg und wir können ohne Ausgabeaufschlag anbieten. Was wir aber sehr wohl haben, ist ein breites Service-Spektrum für unsere Kunden. Unser...

