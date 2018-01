Veritas Investment: Ve-RI Listed Real Estate (R) dreifach mit EURuro-Fund Award ausgezeichnet

DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds Veritas Investment: Ve-RI Listed Real Estate (R) dreifach mit EURuro-Fund Award ausgezeichnet 31.01.2018 / 09:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 31. JANUAR 2018

Ve-RI Listed Real Estate (R) dreifach mit EURuro-Fund Award ausgezeichnet

* Finanzen Verlag vergibt EURuro-FundAward an Ve-RI Listed Real Estate (R) in der Kategorie Aktienfonds Immobilienaktien/REITs/Welt. * Sieger in den Zeiträumen ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre.

Im Rahmen der alljährlichen Verleihung des EURuro-FundAwards des Finanzen Verlags wurde der Fonds Ve-RI Listed Real Estate (R) (DE0009763276) der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment ausgezeichnet. In der Kategorie Aktienfonds Immobilienaktien/REITs/Welt belegt der Ve-RI Listed Real Estate (R) jeweils den ersten Platz über die Zeiträume ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre. "Dieser Dreifacherfolg ist etwas ganz Besonderes für uns. Zeigt er doch, dass uns rein regelbasierter Investmentprozess nicht nur kurzfristig Renditeerfolge erzielen kann sondern auch durchaus über einen längeren Zeitraum hinweg", freut sich Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas Investment und zuständig für den Vertrieb. "Dies bestätigt, dass man für einen ausgezeichneten Fonds keine unsicheren Prognosen zu DAX, Dollar und Co. benötigt."

Der Ve-RI Listed Real Estate (R) (DE0009763276) ist ein global anlegender Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Real Estate Investment Trusts (REITs) sowie mit einem kleineren Anteil in Immobilienaktien investiert. Die Auswahl der Titel erfolgte nach den Kriterien des rein regelbasierten Veritas Aktienselektionsmodells. Hierbei untersucht Veritas Investment quartalsweise die Titel eines vordefinierten Universums, bestehend aus ca. 400 REITs und Immobilienaktien, hinsichtlich der Faktoren Quality und Value sowie der Extremwertverteilung und ESG-Kriterien. Ziel ist es unterbewertete Qualitätsaktien zu finden, die in der Vergangenheit auch stürmische Zeiten an den Märkten mit einer relativ geringere Schwankungsbreite überstanden haben. Die 30 Werte, die in diesem Aktienselektionsprozess insgesamt am besten abschneiden, bilden das Portfolio des Fonds. Als Investor ist man über diese 30 Titel in der Regel in rund 4.000 Immobilien weltweit investiert. Quartalsweise wird die Zusammensetzung des Fonds adjustiert und alle Werte in einem Rebalancing wieder gleich gewichtet.

"Immobilieninvestments stehen derzeit bei den Investoren hoch im Kurs. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Ve-RI Listed Real Estate eine renditestarke Alternative zu Direktinvestments sowie offenen und geschlossenen Aktienfonds bieten. Dank der globalen Ausrichtung und der regelmäßigen Anpassung des Portfolios können wir schnell und flexibel auf Trendverschiebungen an den unterschiedlichen Märkten reagieren. Unser systematischer und prognosefreier Investmentprozess ermittelt hierfür die entsprechenden Signale", erklärt Christian Riemann, zuständiger Fondsmanager von Veritas Investment den Erfolg des Fonds.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Real Estate (R), sowie den regelbasierten Investmentprozessen von Veritas Investment finden Sie unter: www.veritas-investment.de

ZUM EURURO-FUNDSAWARD

Mit den EURuro-FundAward zeichnet die Finanzen Verlag GmbH die besten Fonds des Jahres aus. Prämiert werden jeweils die drei Fonds mit der besten Performance über ein, drei, fünf und zehn Jahre in unterschiedlichen Fonds-Kategorien. Basis für diese Auswertung ist das Fonds-Universum des Monatsmagazins EURuro.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

..........

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH Ralf Droz mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73 Email: r.droz@veritas-investment.de www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

31.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

649897 31.01.2018

ISIN DE0009763201 DE0005561666 DE000A0MKQP6 DE000A114522 DE0005561674

AXC0103 2018-01-31/09:22