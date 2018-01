Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Überprüfung der Geldpolitik Thema im Rat der Bank of Japan

Bei der Ratssitzung der japanischen Notenbank im Januar sprachen einige Mitglieder erneut von einer möglichen Überprüfung der aktuellen Geldpolitik. Der Rat sieht den aktuellen Kurs einer ultralockeren Geldpolitik aber immer noch als angemessen an, wie aus dem Protokoll der Sitzung vom 22. und 23. Januar hervorgeht. Derzeit gibt es Spekulationen, nach denen die Bank of Japan (BoJ) die Erhöhung der Zinsen in diesem Jahr vorbereitet. Es "könnte aber nötig sein, über die künftig erstrebenswerte Politik nachzudenken", wurde ein Mitglied des neunköpfigen geldpolitischen Rates in dem Protokoll zitiert.

Frankreichs HVPI-Inflation steigt im Januar auf 1,5 Prozent

Der Inflationsdruck in Frankreich hat im Januar deutlich zugenommen. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Insee stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 1,5 Prozent. Im Dezember waren es 1,2 Prozent gewesen. Der nationale Verbraucherpreisindex sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 und lag um 1,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von 0,3 Prozent und eine unveränderte Jahresrate von 1,2 Prozent prognostiziert.

Deutscher Einzelhandelsumsatz im Dezember schwächer als erwartet

Der Umsatz im deutschen Einzelhandel hat sich im Dezember schwächer als erwartet entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in erster Veröffentlichung mitteilte, sanken die preisbereinigten Umsätze gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Minus von nur 0,5 Prozent prognostiziert. Der vorläufig für November gemeldete Anstieg von 1,8 Prozent wurde auf 1,9 Prozent revidiert.

Tarifliche Stundenlöhne steigen etwas stärker

Der Anstieg der tariflichen Stundenlöhne in Deutschland ist in den vergangenen zwei Jahren etwas stärker als bisher angenommen gewesen. Diese Entwicklung ist relevant für die Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns. Der könnte ab 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro steigen.

Trump inszeniert sich als Konsensstifter

US-Präsident Donald Trump hat sich in einer Ansprache vor dem Kongress als überparteilicher Konsensstifter in Szene zu setzen versucht. In seiner ersten Rede zur Lage der Nation rief er Republikaner und Demokraten am Dienstagabend (Ortszeit) auf, ihre "Differenzen beiseite zu legen" und mit ihm zusammen unter anderem an der Einwanderungsreform und einem Mammutprogramm zur Modernisierung der Infrastruktur zu arbeiten.

Trump will Gefangenenlager Guantanamo erhalten

US-Präsident Donald Trump will das umstrittene Gefangenenlager in Guantanamo auf Kuba erhalten. Er habe Verteidigungsminister Jim Mattis eine entsprechende Anweisung erteilt, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner Rede zur Lage der Nation. Sein Vorgänger Barack Obama hatte das nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 eingerichtete Lager zu schließen versucht, war damit aber am Widerstand im Kongress gescheitert.

Bericht zu Russland-Ermittlungen sorgt in Washington für Aufregung

Ein geheimer Bericht über angebliche Verfehlungen von US-Justizministerium und FBI bei Ermittlungen zum Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump sorgt derzeit in Washington für Wirbel. Der Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, sprach sich am Dienstag für eine Veröffentlichung des von seinem Parteifreund Devin Nunes erstellten vierseitigen Memos aus. Es bestehe Anlass zum Verdacht, dass Bürgerrechte verletzt worden seien, sagte Ryan.

SPD-Vize Stegner fordert von der Union mehr Kompromissbereitschaft

Der SPD-Vizevorsitzende Ralf Stegner hat von CDU und CDU mehr Kompromissbereitschaft bei den Koalitionsverhandlungen gefordert. Bei einzelnen Teilnehmern habe er nicht den Eindruck, dass sie eine Einigung wollten, sagte Stegner am Mittwoch dem MDR. "Wenn CDU und CSU einen Koalitionsvertrag mit uns wollen, dann müssen sie sich schon bewegen." Ob das bis Ende der Woche gelinge, wisse er nicht.

Juso-Chef Kühnert kritisiert Einigung mit Union zum Familiennachzug

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hat die Einigung von SPD und Union zum Familiennachzug für Flüchtlinge kritisiert. Auf dem SPD-Parteitag sei eine "weitergehende Härtefallregelung" gefordert worden, sagte Kühnert am Mittwoch im Deutschlandfunk. "Dieser Auftrag ist nicht erfüllt worden."

Linke kündigt Widerspruch gegen AfD-Kandidaten für Vorsitz im Haushaltsausschuss an

Die Linksfraktion im Bundestag will bei der Konstituierung des Haushaltsausschusses am Mittwoch formellen Widerspruch gegen den AfD-Kandidaten für den Vorsitz, Peter Boehringer, einlegen. Ihre Partei akzeptiere, dass der AfD drei Ausschussvorsitze zustehen, sagte die Linken-Haushälterin Gesine Lötzsch dem Handelsblatt vom Mittwoch. "Allerdings halten wir den Kandidaten nicht für geeignet."

DGB-Chef Hoffmann fordert Abschaffung der sachgrundlosen Befristung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat vehement eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristung gefordert. Es gebe im Arbeitsrecht "acht Gründe für Befristungen", die nötige Flexibilität für Unternehmen sei also sichergestellt, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann der Passauer Neuen Presse. Sachgrundlose Befristung hingegen "geht gar nicht". Die Arbeitgeber forderten immer sicherere Rahmenbedingungen, wollten ihren Beschäftigten aber keine sichereren Bedingungen bieten. "Dafür habe ich kein Verständnis."

Palästinensischer Chefunterhändler schließt Gespräche mit den USA vorerst aus

Der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat hat Gespräche mit der US-Regierung ausgeschlossen, so lange US-Präsident Donald Trump seine Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels nicht rückgängig macht. Erekat sagte am Dienstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP, die Entscheidung Trumps sei Teil einer Entwicklung "von der Verhandlung zum Diktat" in den USA. Hohe UN-Vertreter warnten unterdessen vor einer verschärften humanitären Krise in den Palästinensergebieten.

Kurz will in EU "Brückenfunktion" zu Osteuropa übernehmen

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz will in der EU eine "Brückenfunktion" zwischen den Visegrad-Staaten und dem Westen übernehmen. Dies sei angesichts der "Spannungen", die "seit der Flüchtlingskrise" 2015 in der EU aufgetreten seien, nötig, sagte Kurz am Dienstag in Wien, wo er den ungarischen Regierungschef Viktor Orban empfing. Orban lobte seinerseits, dass "Österreich uns versteht".

VDA-Chef: Branche steht vor neuen Herausforderungen

Der scheidende Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) will sich beim Klimaschutz keine Vorschriften von der Politik machen lassen. "Lassen Sie uns den Weg zu diesem Ziel selbst finden", sagte Matthias Wissmann mit Blick auf die Pariser Klimaschutzziele auf dem VDA-Neujahrsempfang in Berlin.

AUSTRALIEN

4Q Verbraucherpreise +0,6% gg Vorquartal (PROGNOSE: +0,7%)

4Q Verbraucherpreise +1,9% gg Vorjahr (PROGNOSE: +2,0%)

CHINA

Einkaufsmanagerindex nicht-verarb. Gewerbe Jan 55,3 (Dez: 55,0) - CFLP

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan 51,3 (PROG: 51,5)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan gesunken (Dez: 51,6)

GROßBRITANNIEN

GfK-Verbrauchervertrauen Jan -9 (Dez: -13)

GfK-Verbrauchervertrauen Jan PROGNOSE: -13

JAPAN

Industrieproduktion Dez +2,7% (PROG: +1,6%) gg Vm

Industrieproduktion Okt-Dez +1,8% gg Vq

SÜDKOREA

Industrieproduktion Dez -0,5% (PROG: -0,5%) gg Vormonat

Industrieproduktion Dez -6,0% (PROG: -2,8%) gg Vorjahr

Index Frühindikatoren Dez 101,2 (Nov: 101,2)

