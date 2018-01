Nach kurzem Regierungsstillstand und Streit über die Einwanderungspolitik appelliert US-Präsident Donald Trump im Kapitol an den "neuen amerikanischen Augenblick". Lesen Sie hier die zentralen Punkte seiner Rede.

US-Präsident Donald Trump hat in seiner ersten Rede zur Lage der Nation Republikaner und Demokraten zur Zusammenarbeit aufgefordert. Außerdem schnitt er die Themen Infrastruktur, Einwanderung und Nordkorea an. Hier eine in Auszügen.

"Heute Abend rufe ich uns alle auf, unsere Differenzen beiseite zu legen, nach Gemeinsamkeiten zu suchen und die Einigkeit zu erzielen, die wir brauchen, um den Menschen, die uns gewählt haben, zu dienen. (...)

Beginnen wir heute Abend mit der Feststellung, dass der Zustand unserer Union stark ist, weil unser Volk stark ist. Und zusammen bauen wir ein sicheres, starkes und stolzes Amerika. (...)

Und genau wie ich es dem amerikanischen Volk von diesem Podium aus vor elf Monaten versprochen habe, haben wir die größten Steuerkürzungen und Reformen in der amerikanischen Geschichte umgesetzt. (...)

Wir haben eine besonders grausame Steuer abgeschafft, die vor allem die Amerikaner getroffen hat, die weniger als 50 000 Dollar im Jahr verdienen - indem sie sie zwang, nur deshalb riesige Strafen zu zahlen, weil sie sich die von der Regierung vorgeschriebene Krankenversicherungspläne nicht leisten konnten. Wir haben den Kern des desaströsen Obamacare-Gesetzes abgeschafft (...).

Dieses ist unser neuer amerikanischer Augenblick. Es hat nie eine bessere Zeit gegeben, um damit zu beginnen, den Amerikanischen Traum zu leben. (...)

Ich möchte heute Abend darüber sprechen, welche Zukunft wir haben werden und was für eine Art Nation wir sein werden. Wir alle zusammen, als ein Team, ein Volk und eine amerikanische Familie. (...)

In Amerika wissen wir, dass Glaube und Familie, nicht Regierung und Bürokratie der Mittelpunkt des amerikanischen Lebens ist. Unser Motto ist "Wir vertrauen auf Gott". (...)

Amerika hat auch endlich einen Schlussstrich unter Jahrzehnte von unfairen Handelsabkommen gezogen, die unseren Wohlstand geopfert und unsere Firmen, unsere Jobs und den Reichtum unserer Nation (in andere Länder) verschifft haben.

Die Ära ...

Den vollständigen Artikel lesen ...