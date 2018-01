In den frühen 1990er-Jahren als gemeinnützige Organisation gegründet, ist AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) ein neutraler und unabhängiger Internet Exchange mit Sitz in Amsterdam in den Niederlanden. Derzeit verbindet es über 900 Netzwerke und betreibt sieben Knotenpunkte weltweit. AMS-IX bietet professionelle IP-Austauschdienste an (auch als Peering-Dienstleistungen bekannt). Diese ermöglichen Netzwerkanbietern, ihren Endbenutzern und Geschäftskunden stabile, schnelle und kostengünstige Internetdienstleistungen bereitzustellen.

Zusätzlich zu Festnetz- und herkömmlichen Internetdienstanbietern bedient AMS-IX eine vielfältige und einzigartige Mischung von Internetfirmen, darunter internationale Netzbetreiber, Mobilfunkbetreiber, Anbieter von Programminhalten, Hosting- und Cloud-Unternehmen, Anwendungsdienstleister, TV-Sender, Spieleunternehmen ...

