Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) unterstützt Advanon beim Einstieg in den deutschen Markt. Als führende Plattform zur Rechnungsfinanzierung in der Schweiz bietet Advanon ab sofort auch deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) die Möglichkeit an, ihre Rechnungen digital vorfinanzieren zu lassen. Advanon kauft Unternehmen dafür sämtliche Forderungen gegen Dritte ab und gleicht den offenen Betrag in Echtzeit aus. Als Kooperationspartner unterstützt die Wirecard Bank Advanon, indem sie ihre deutsche Vollbank-Lizenz bereitstellt und die Zahlungsabwicklung übernimmt.

Der deutsche Factoring-Markt ist stark in Bewegung. Im Jahr 2016 belief sich der Umsatz der deutschen Factoring-Branche auf eine Summe von rund 216,9 Milliarden Euro. Knapp 30.000 Kunden nutzten Factoring ...

