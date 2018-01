Liebe Leser,

die Commerzbank hat in den vergangenen Monaten einen massiven Aufwärtstrend geschafft. Nun meldete die Bank, dass auch die Geschäfte gut laufen. Verantwortlich dafür ist das Wertpapiergeschäft. Dies allerdings gilt wiederum als volatil, wenn die Finanzmärkte in eine Krise geraten sollten. Dennoch: Es sieht gut aus für die Aktie, meinen Chartanalysten. Konkret: Die Aktie befindet sich in einem sehr stabilen Aufwärtstrend, bei dem sich die Notierungen entlang einer Aufwärtstrendgeraden ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...