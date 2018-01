Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat am Dienstag deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. Der Wert fiel dabei sogar unter eine wichtige Untergrenze, die nun über den weiteren Kursverlauf entscheiden könnte. Entweder könnte es zu einem mächtigen Comeback nach oben kommen oder aber in einen kräftigen Abwärtstrend münden. Es wird spannend, meinen Charttechniker. Im Detail: Die Aktie ist in einem Auf und Ab gefangen. Nun sind die Kurse ausgehend von einer kurzzeitigen Erholung wieder südwärts ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...