Der schwächere Dollar verleidet Infineon das Geschäft - er wirkt sich negativ auf mehr als die Hälfte des Umsatzes aus und damit auch negativ auf die Marge. Im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz nur rund 5 % statt wie bisher geplant 9 % wachsen.Die operative Marge soll 16,5 % anstatt zuvor angepeilter 17 % betragen.



In den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres, das am 1. Oktober begonnen hat, fuhr Infineon ein Segmentergebnis von 283 Mio. Euro ein - 15 % mehr als vor Jahresfrist. Operativ ist man damit voll auf Kurs. Der Umsatz ging im Startquartal saisonal bedingt zurück auf 1,78 Mrd. Euro, das sind 2 % weniger als im Vorquartal. Infineon hatte einen Rückgang in dieser Größenordnung angekündigt. Die operative Marge lag mit 15,9 % über dem prognostizierten Wert von 15 %. Für das laufende zweite Geschäftsquartal geht der Konzern von einem Umsatzzuwachs von rund 4 % aus, bei einer Rendite von 16 %.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info