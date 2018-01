Altenpflege 2018 - 6. bis 8. März 2018 in Hannover - Halle 021, Stand E64 Wie hoch sind die Rechnungsbeträge je Debitor der Einrichtungen, Betreuungsgruppen und Bewohner? Wie hoch ist die prozentuale Belegung der Einrichtungen, Wohnbereiche und Zimmertypen? Fragen wie diese lassen sich mithilfe des neuen Management-Informations-Dashboards der Wilken Software Group jetzt auf einen Klick beantworten. Das neue Auswertungssystem des Anbieters von Komplettlösungen für die stationäre Pflege feiert ihre Premiere auf der Altenpflege 2018 in Hannover. Das zweite Messe-Highlight ist der neue mobile Videowagen für die Visite. Er macht Schluss mit der Papierwirtschaft, denn alle wesentlichen Informationen stehen direkt am Patientenbett über die elektronische Patientenakte (ePA) oder die Pflegedokumentation von Wilken zur Verfügung. Drittes Thema ist die neue Kita-App, die Wilken zusammen mit dem Partner Inovoo entwickelt hat. Über die können Eltern mobil über Smartphone oder Tablet mit ihrer Kita kommunizieren - egal ob es um die Registrierung und das Interessentenmanagement für einen Kita-Platz, die Rechnungsverwaltung oder Änderungen von Adress- oder Bankdaten geht. Das neue Management-Informations-Dashboard basiert auf dem Business-Intelligence-Tool QlikView und wurde von Wilken auf den Einsatz im Management von Pflegeeinrichtungen hin optimiert. Über die Integration in die Pflegekomplettlösung von Wilken lassen sich über vorkonfigurierte Abfragen ganz unterschiedliche Fragestellungen einfach und schnell beantworten. Sie wurden für verschiedene Use Cases eingerichtet, darunter zu Fragestellungen wie "Aufnahme und Entlassung", "Zimmer und Belegung" oder "Rechnung". Auch Geodaten können für die Berichte herangezogen werden. Auf diese Weise sind die Einrichtungen in der Lage, problematische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und nicht erst nach Abschluss des gesamten Prozesses. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2018 03:24 ET (08:24 GMT)