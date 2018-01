Hannover - Für Chinas Industriesektor wurde heute erwartungsgemäß ein Stimmungsrücksetzer gemeldet, so die Analysten der Nord LB. Auffällig sei die eingetrübte Lage bei den Bestellungen aus dem Ausland. Auch der starke Renminbi dürfte hier zunehmend seinen Einfluss geltend machen, was in Peking die Alarmglocken klingeln lassen dürfte.

Den vollständigen Artikel lesen ...