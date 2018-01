Stadtlohn - Der EUR notierte gestern morgen bei 1,2385/1,2365 USD, so die Experten von "day-trading-live.de". Der EUR habe gestern morgen zunächst das TT des Vortags angelaufen, habe dieses aber knapp verfehlt. Von dort aus sei es dann in dynamischen Aufwärtsimpulsen bis in den Bereich der 1,2450 USD gegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...