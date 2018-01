Düsseldorf - In den USA sollte die letzte Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) unter dem Vorsitz von FED-Chefin Janet Yellen heute ohne große Überraschungen über die Bühne gehen, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So habe sich in den letzten Jahren etabliert, dass Änderungen an der geldpolitischen Linie der Notenbank auf Terminen beschlossen würden, bei denen jeweils die neuen FOMC-Projektionen vorgestellt und diese zusammen mit den monetären Entscheidungen im Rahmen einer Pressekonferenz (März, Juni, September und Dezember) erläutert würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...