Los Angeles (ots/PRNewswire) - GameMine Inc., ein in den USA ansässiger Mobile Games-Publisher, meldet heute, dass das Unternehmen bereits Profitabilität erreicht hat. Die positive Umsatzentwicklung ist auf GameMines jüngste Expansion in neue, internationale Gebiete und den offensiven Ausbau seiner breit gefächerten Sammlung an Handyspielen im Jahre 2017 zurückzuführen. Das Unternehmen hat diese finanzielle Stabilität direkt nach der erfolgreich abgeschlossenen Serie A Finanzierungsrunde mit Wagniskapital in Höhe von 20 Millionen USD erzielt, mittels derer GameMine mehrere strategische Führungspositionen besetzen und sich etliche internationale Vertriebspartnerschaften sichern konnte.



"Das beeindruckende Wachstum des Mobile Game-Katalogs von GameMine im Jahre 2017 ermöglichte es uns, mehrere neue internationale Vertriebspartnerschaften zu gewinnen und unsere bestehenden Partnerschaften mit einer Reihe von europäischen und afrikanischen Mobilfunkbetreibern signifikant auszuweiten", erklärt Daniel Starr, Global CEO von GameMine. "Wir haben uns auch mit Nickelodeon zusammengetan, um den Abonnenten eine Reihe von Handyspielen mit weltweit bekannten Charakteren wie SpongeBob SquarePants und den Teenage Mutant Ninja Turtles anbieten zu können. Die Vielfalt unserer Spiele-Bibliothek und die Ausdehnung dieser Partnerschaften auf neue Gebiete, in denen GameMine jetzt verfügbar ist, hat unsere Kundenbasis in die Höhe schnellen lassen und uns in die Gewinnzone geführt, und zwar derart, dass wir auf dem besten Weg sind, 20 Millionen USD Profit bis Ende 2018 einzufahren".



GameMine betreibt ein multinationales Verlagsunternehmen für Mobile Games, das Handyspiele entwickelt, lizenziert und erwirbt, und im Anschluss für Konsumenten in mehr als 135 Ländern über einen Mobile Game-Marktplatz anbietet. Das Unternehmen nutzt sein globales Netzwerk von talentierten Entwicklern und Gaming-Experten, um eine Vielzahl von themenbasierten Mobile Gaming-Portalen bereitzustellen. GameMine unterhält Partnerschaften mit internationalen Mobilfunkbetreibern, um diese Spiele per Abonnement auf werbefreier Basis an Verbraucher in der ganzen Welt zu vertreiben.



Das gemeinsam von Starr und GameMine President Flaviu Rus gegründete Unternehmen verfügt über einen umfangreichen Katalog mit über 400 Handyspiel-Titeln, die alle wichtigen Gaming-Genres abdecken. GameMine bedient Millionen von aktiven Nutzern weltweit über Vertriebspartnerschaften mit führenden internationalen Mobilfunkbetreibern wie beispielsweise Vodacom (http://www.vodacom.com/), Orange (https://www.orange.com/en/home) und Telefonica (https://www.telefonica.com/en/). Das Unternehmen hat 2017 für Millionen von heruntergeladenen und installierten Spielen gesorgt und seine Bibliothek um mehr als 300 Mobile Game-Titel erweitert, unter anderem mit einer Auswahl an Spielen der weltweit renommierten Entertainment-Marke Nickelodeon.



Informationen zu GameMine



GameMine Inc. ist ein in den USA ansässiger Mobile Game-Publisher mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien. Das Unternehmen entwickelt, lizensiert und erwirbt Handyspiele, die es im Anschluss Verbrauchern in mehr als 135 Ländern über einen Mobile Game-Marktplatz auf Abonnement-Basis bereitstellt. Mit seinem globalen Netzwerk von talentierten Entwicklern und Gaming-Experten, zahlreichen Partnerschaften mit branchenführenden Mobilfunkbetreibern und einer Präsenz auf Google Play bietet GameMine eine Vielzahl von Genre-basierten Mobile Gaming-Portalen, um die unterschiedlichsten Spielerinteressen zu befriedigen.



