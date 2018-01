Vom 23. bis 25. Januar 2018 kamen beim VDMA, Frankfurt, Spritzgießmaschinen-Hersteller, MES-Anbieter und Steuerungshersteller zu einem Plug-Fest zusammen, um die Euromap 77 live zu testen.

Sieben Server und fünf Clients wurden in verschiedenen Konstellationen kombiniert, um sämtliche Schritte, vom Einrichten der Hardware und des Netzwerkes, über das Verbinden der OPC-UA-Server und Clients bis hin zum Austausch der Informationen zwischen Spritzgießmaschinen und MES durchzuführen.

Digitale Schnittstelle so gut wie fertig

Ein solches Plug-Fest ist ein wichtiger Schritt in Richtung Freigabe der Schnittstelle. Denn es bietet die Gelegenheit, die Spezifikation zu validieren, aber auch um Unklarheiten und Unterschiede in den Implementierungen zu identifizieren. Diese fließen nun noch in die das Modell ein. Außerdem wird die Beschreibung in der Dokumentation ...

