Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Daimler auf "Sell" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Von den Gebrauchtwagenmärkten gingen erste Warnzeichen aus für die weltweite Automobilbranche, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. So füllten sich beispielsweise in Deutschland die Lager der Gebrauchtwagen, was als Zeichen für zunehmende Ungleichgewichte in puncto Angebot und Nachfrage gewertet werden könne. In Europa könnten die Neuwagenverkäufe in diesem Jahr etwas zurückgehen./bek/ajx Datum der Analyse: 30.01.2018

