Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Abgaben in den Mittwochshandel gestartet. Der SMI knüpft nach schwachen Vorgaben aus den USA und Asien damit an die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage an. Nach Zahlen geben insbesondere Lonza und Julius Bär ab. Die Anleger seien nach den jüngst erreichten Höchstständen ...

